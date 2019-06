LEBERKÄSJUNKIE / Trailer online

München (ots) -Nach über einer Million SAUERKRAUTKOMA-Fans, darf derLEBERKÄSJUNKIE nicht mehr lang auf sich warten lassen! Jetzt gibt eseinen ersten Trailer zum sechsten Eberhofer-Kinofilm.Link zum Trailer: https://youtu.be/sIz3t138zL8LEBERKÄSJUNKIE, Ed Herzogs sechste Verfilmung eines RitaFalk-Bestsellers, kommt am 1. August 2019 ins Kino. Die fünf erstenKinofilme der Eberhofer-Reihe haben seit 2013 insgesamt 3,4 MillionenBesucher ins Kino gelockt - und das vornehmlich in Bayern.Kurzinhalt: Schluss mit Leberkäs. Diesmal bekommt es der Eberhofer(Sebastian Bezzel) mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun:Cholesterin. Ab jetzt gibt's nur noch gesundes Essen von der Oma(Enzi Fuchs). Zu den Leberkäsentzugserscheinungen gesellen sichbrutalster Schlafmangel und stinkende Windeln, weil Halb-Ex-FreundinSusi (Lisa Maria Potthoff) den Franz verpflichtet hat, eine Weile aufden gemeinsamen Sohn Paul aufzupassen. Die Verziehung des Sohneskriegt er nebenbei gut hin, aber wie immer ist die Idylle vonNiederkaltenkirchen durch allerhand Kriminalität getrübt:Brandstiftung, Mord und Bauintrigen. Selbstverständlich eilt Kumpelund selbst ernannter Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz)zu Hilfe, um ungefragt bei Ernährung, Erziehung und Ermittlung zuberaten.Niederkaltenkirchen bleibt von dem gewohnt schrulligen Ensemblebevölkert: Darsteller-Dreamteam Eberhofer-Birkenberger, SebastianBezzel und Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff als Susi, sowie EnziFuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, StephanZinner, Daniel Christensen und Max Schmidt sind wieder mit von derPartie. Neben den weiteren beliebten Schauspielern aus demEberhofer-Kosmos sind die Episodenhauptrollen mit Eva Mattes, RobertStadlober, Manuel Rubey und Anica Dobra prominent besetzt.Buengo-Darsteller Castro Dokyi Affum spielt erstmals eine größereRolle. Für Gastrollen konnten wieder Michael Ostrowski und Harry G.gewonnen werden.LEBERKÄSJUNKIE ist eine Constantin Film Produktion inCo-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk undwurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern und des DeutschenFilmförderfonds gefördert. Neben Regisseur Ed Herzog und ProduzentinKerstin Schmidbauer waren auch wieder die Co-Produzentinnen StephanieHeckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christine Strobl (ARDDegeto) an der Produktion beteiligt. Das Drehbuch schrieben StefanBetz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk.Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff,Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Eva Mattes, RobertStadlober, Manuel Rubey, Anica Dobra, Castro Dokyi Affum, SigiZimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt,Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Frederic Linkemann, Lara Mandoki undals Gäste Michael Ostrowski und Harry G.Executive Producer: Christine RotheCo-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARDDegeto), Christine Strobl (ARD Degeto)Produzentin: Kerstin SchmidbauerDrehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita FalkRegie: Ed HerzogErstes Bildmaterial steht zum Download bereit, unterhttps://constantinfilm.medianetworx.de/https://www.facebook.com/leberkaesjunkie.film/https://www.instagram.com/franzeberhoferofficial/Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte anunsere betreuenden Agenturen:ana radica! Presse Organisation(TV, Print, Radio PR)Ana Radica, Eva-Maria HeßTel.: 089 / 23 66 12-0E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.com,evahess@ana-radica-presse.comPURE ONLINE(Online)Verena SchönhofenTel: 030 / 28 44 509-12E-Mail: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell