LEAF kündigt den Termin für die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020 und eine Telefonkonferenz an

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada, 24. August 2020 – LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von Counter-Culture-Handyspielen, gab heute bekannt, dass er seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2020 endete, bekannt geben wird, nachdem der kanadische Markt am Montag, den 31. August 2020, geschlossen wurde. Im Anschluss an diese Bekanntgabe wird das LEAF-Management ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



