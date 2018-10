LEADING EMPLOYERS Deutschland 2019 veröffentlicht (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Aus über 70.000 Unternehmen wurden die LEADING EMPLOYERSDeutschland - das Top 1% der Arbeitgeber über alle Branchen,Unternehmensgrößen und Organisationsformen hinweg - für ihreherausragende Qualität und Attraktivität ausgezeichnet.Die Spitzenplätze sicherten sich für 2019 SIEMENS aus München, vorInfineon Technologies aus Neubiberg und der Porsche AG aus Stuttgart.Die Top 100 der LEADING EMPLOYERS Deutschland 2019, sowie dieBesten pro Branche und Region können eingesehen werden auf:www.leading-employers.deHerausgeber der Auszeichnung ist die 3.works GmbH. InMedienpartnerschaft mit der ZEIT Verlagsgruppe werden dieausgezeichneten Unternehmen im LEADING EMPLOYERS Magazin als Beilagein DIE ZEIT (Gesamtauflage mit über 520.000 Exemplaren, entsprichteiner Reichweite von mehr als 2,2 Mio. Lesern) veröffentlicht,vorbehaltlich eines Erreichens des erforderlichenGesamt-Anzeigenvolumens. Geplanter Erscheinungstermin: April 2019Höchstes QualitätsmaßIn ihrer Art ist LEADING EMPLOYERS die umfassendste Beleuchtungvon Arbeitgeberqualitäten. Es handelt sich um eine unabhängigdurchgeführte Untersuchung auf der Basis mehrerer MillionenMetadaten. Alle genutzten Quellen der Erhebung können öffentlich undtransparent unter https://www.leading-employers.de/unsere-quelleneingesehen werden.Um zu einer ganzheitlichen Beurteilung zu gelangen, fließen indiesem Jahr noch mehr bedeutende Quellen und Ebenen aus vielenThemenbereichen ein, welche weit über die gängigen Standards vonAuszeichnungen, Wettbewerben sowie Siegeln hinausgehen.Gänzlich neu ist z.B. der Themenkomplex Talentkommunikation: Nebender tiefgehenden qualitativen Bewertung der von Unternehmenangebotenen Bewerbungskanäle fließen hier auch statistischeBerechnungen aus beruflichen Netzwerken ein.Gewusst wie...!"Die LEADING EMPLOYERS beeindrucken durch die Ganzheitlichkeitihrer Methodik. Unternehmen, die nachweislich herausragendeRahmenbedingungen für Mitarbeiter schaffen, bekommen dies durch dieAuszeichnung entsprechend widergespiegelt. Ausgezeichnet werdenausschließlich Unternehmen, die nicht nur punktuell, sondern aufbreiter Ebene überdurchschnittlich abschneiden", sagt Dennis Utter,Vorsitzender des Beirats der LEADING EMPLOYERS.Die Unabhängigkeit der Untersuchung ist u.a. dadurch gegeben, dasses sich nicht um eine Auftragsstudie handelt und somit die Ergebnissekomplett objektiv und vorbehaltlos zu Stande kommen. Weitere Detailszu Prozess und Methodik können in einem erläuternden Kurzvideoeingesehen werden: https://www.vimeo.com/294592010Über LEADING EMPLOYERSDas Research-Unternehmen 3.works aggregiert und analysiertjährlich weltweit Millionen von Daten rund um Arbeitgeber.Jede verwendete Quelle wird sorgfältig überprüft, bewertet undgewichtet. Dabei spielt die individuelle Aussagekraft und damiteinhergehende Wertigkeit einer Quelle die entscheidende Rolle. Nebenden Grundpunktzahlen werden auch Bonuspunkte (Vielfalt positiverFunde) und Maluspunkte (Anzahl und Schwere von negativen Funden, kannbis zur Disqualifikation führen) vergeben.Ziel von LEADING EMPLOYERS ist es, ein maximal umfassendes Bildder Arbeitgeber zu beleuchten und das Ergebnis für Mitarbeiter undUnternehmen so verlässlich wie möglich zu gestalten.Mit deutschem Qualitätsstandard wird das Unternehmen 2019 in über10 Ländern präsent sein und wird zukünftig auch internationaleImpulse in den deutschen Markt tragen.Pressekontakt:Nico WittigBusiness DevelopmentTelefon: 0211/9763 4252E-Mail: nico.wittig@leading-employers.deWeb: www.leading-employers.deHerausgeber der LEADING EMPLOYERS:3.works GmbHCharlottenstraße 7540210 DüsseldorfEingetragen beim Amtsgericht Düsseldorf: HRB 82289Geschäftsführung: Fabian VogtsOriginal-Content von: LEADING EMPLOYERS, übermittelt durch news aktuell