LC Waikiki eröffnet erste Ladengeschäfte in Indonesien und Kenia

Istanbul (ots/PRNewswire) -LC Waikiki, eine der weltweit führenden Modeeinzelhandelsmarken,hat heute sein erstes Ladengeschäft in Indonesien eröffnet, nachdemerst kurz zuvor die erste Eröffnung in Kenia stattgefunden hat.Die feierliche Eröffnung des LC Waikiki Stores im EinkaufszentrumGandaria City Mall in Jakarta fand am Freitag, den 24. März ab 18 Uhrstatt. Das Geschäft ist das erste im asiatisch-pazifischen Raum unddie Eröffnungsfeierlichkeiten waren so gestaltet, dass sie derBedeutung dieses Anlasses gerecht wurden. Zur Red-Carpet-Zeremonieerschienen prominente Gäste, berühmte Künstler, Schauspielerinnen undSchauspieler und andere Berühmtheiten, die eingeladen worden waren,um das neue Ladengeschäft zu feiern.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/481899/LC_Waikiki_Grand_Opening_1.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/481900/LC_Waikiki_Grand_Opening_2.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/481901/LC_Waikiki_Grand_Opening_3.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/481902/LC_Waikiki_Grand_Opening_4.jpgGastgeber der feierlichen Eröffnung von LC Waikikis erstemLadengeschäft in Jakarta waren LC Waikiki's Direktor für Operationenin Subsahara-Afrika und Direktor für Operationen in Asien, Herr IlkerHacioglu und LC Waikiki's Regionalleiter Herr Ozan Bas Zu denFeierlichkeiten erschienen auch Isabella Damla und Emre K?v?lc?m, dieStars der türkischen Fernsehserie "Elif", sowie Patricia Gouw alsModeratorin und DJ RBA.Im Vormonat hatte LC Waikiki im Rahmen seiner Wachstumsstrategiesein erstes Ladengeschäft im Subsahara-Afrika eröffnet - in der TwoRivers Mall in Nairobi. Der Markteintritt in Kenia gilt als Schrittzur Erweiterung der Präsenz in Afrika, für die das Geschäft inNairobi einen wesentlichen Ausgangspunkt darstellt.LC Waikiki wurde 1988 gegründet und ist unter dem Namen LC WaikikiMagazac?l?k seit 1997 in der Türkei aktiv. Unter dem Motto "EveryoneDeserves to Dress Well" versorgt das Unternehmen seine Kunden mitMode zu erschwinglichen Preisen. Die letzten 20 Jahre über ist LCWaikiki kontinuierlich weiter gewachsen. LC Waikiki ist einer derMarktführer für Konfektionsware. Das Unternehmen betreibt derzeitüber 750 Geschäfte und beschäftigt 35.000 Mitarbeiter in 37 Ländern.http://www.lcwaikiki.com