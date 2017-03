LCM Partners wird im zweiten Jahr in Folge bei den Private Debt Investor Awards 2016 ausgezeichnet

London (ots/PRNewswire) -LCM Partners freut sich bekanntzugeben, bei den Private DebtInvestor Awards gleich zwei Auszeichnungen erhalten zu haben, nämlichals "Europäischer Vermögensverwalter für notleidende Kredite" und mitdem "European Fundraising Award 2016".(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160811/397432LOGO )Die PDI Awards, die in diesem Jahr zum vierten Mal vergebenwerden, wurden ins Leben gerufen, um die besten und klügstenBranchenvertreter auszuzeichnen, die dabei helfen, privateSchuldenmärkte zu gestalten. Mit der Philosophie, dass niemand dieherausragenden Leistungsträger der Branche besser bestimmen kann alsdie Branche selbst, sind die globalen PDI Awards die einzigenunabhängigen Auszeichnungen für die Branche, die von der Brancheselbst vergeben werden.LCM Partners fühlt sich geehrt, die Anerkennung in der Kategorie"Europäischer Vermögensverwalter für notleidende Kredite" das zweiteJahr in Folge erhalten zu haben. Die Investition in Portfolios mitgut bedienten, umgeschuldeten und nicht notleidenden Darlehen istseit achtzehn Jahren die Lebensader des Unternehmens, und dieAnerkennung durch Unternehmen aus der gleichen Branche ehrt uns sehr.Die Auszeichnung mit dem "European Fundraising Award 2016" zusätzlichzu der Auszeichnung als "Vermögensverwalter für notleidende Kredite"zeigt, wie hervorragend das Jahr für LCM verlaufen ist. Die LCMCredit Opportunities Strategy III hatte ihren letzten Abschluss,wobei ihr sogenannter "Hard Cap" in Höhe von 2 Mrd. Euro im Oktober2016 überschritten wurde; mit einer Limited-Partner-Beteiligung beidieser Strategie von fast 3 Mrd. Euro."LCM Partners ist stolz, diese beiden Auszeichnungen bei dendiesjährigen PDI Awards gewonnen zu haben und insbesondere ist dieAuszeichnung als "Europäischer Vermögensverwalter für notleidendeKredite" das zweite Jahr in Folge eine besonders große Ehre.2016 war ein hervorragendes Jahr für LCM Partners, in dem die LCMCredit Opportunities Strategy III von Erfolg zu Erfolg geeilt ist,sowohl was das Fundraising für die Strategie angeht, jedoch nochwichtiger im Hinblick auf die erfolgreiche Bereitstellung vonKapital, um starke Erträge ohne Hebelfinanzierung für unsere LimitedPartner zu erzielen. Wir verfügen über einen starken Kaderinstitutioneller Investoren, denen wir gerne zu Diensten stehen.Unser Ziel für 2017 besteht darin, weiterhin solide, risikobereinigteRenditen zu erzielen, damit unsere Kunden auch weiterhin ihreVersprechen gegenüber ihren Pensionären einhalten können." PaulBurdell, Chief Executive Officer, LCM Partners.Redaktioneller Hinweis:LCM Partners ist ein Alternatives Asset Manager, der sich auf Kreditespezialisiert. Dank der konkurrenzlosen Expertise im BereichInvestment und der Tätigkeit als Verwalter von Kreditportfolios hatLCM mehr als 2.000 Transaktionen erworben, die sich aus notleidendenKrediten, Problemkrediten und leistungsstarken Krediten mit einemBeleihungswert von 15,5 Mrd. Euro zusammensetzen.Die oben genannte Auszeichnung folgt auf die erst kürzlicherfolgte Auszeichnung als "Best Alternatives Manager" anlässlich derInvestor's Review 2016. Diese Auszeichnungen sind ein Zeugnis für dieErfolgsgeschichte des Teams, das seit 1999 jedes Jahr eine interneErtragsrate ohne Hebelfinanzierung von durchschnittlich 14,89 %erzielt hat.LCM hat im Jahr 2016 seine Credit Opportunities Strategy IIIerfolgreich abgeschlossen und beginnt im Jahr 2017 mit demFundraising für seine Strategic Origination and Lending OpportunitiesStrategy (SOLO).LCM PartnersAlison SwonnellT: +44(0)203-457-5058aswonnell@lcmpartners.euPaul D. BurdellT: +44(0)203-457-5060paulburdell@lcmpartners.euOriginal-Content von: LCM Partners, übermittelt durch news aktuell