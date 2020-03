LCM Partners erhält zweifache Auszeichnung bei den Private Debt Investor Awards 2019

London (ots/PRNewswire) - LCM Partners gibt bekannt, dass das Unternehmen beiden Private Debt Investor Awards 2019 zwei Auszeichnungen gewonnen hat: EuropeanDistressed Debt Investor of the Year und European Specialty Debt Firm of theYear.Private Debt Investor ist die Publikation zu den Einträgen über privateSchulden, die die Institutionen, die Fonds und die Transaktionen verfolgt, diedie privaten Kreditmärkte der Welt prägen. Die jährlichen Auszeichnungen werdenbereits zum siebten Mal vergeben, wobei die Gewinner auf der Grundlage derStimmen der Leser der Publikation, einschließlich der Teilnehmer der privatenKreditwirtschaft und der institutionellen Anleger, ausgewählt werden.Nach den bisherigen Siegen in den Jahren 2015, 2016 und 2018 ist dies der vierteErfolg von LCM in der Kategorie "European Distressed Debt" (EuropäischeNotleidende Kredite). Die LCM Credit Opportunities-Strategie ("COPSL) erwirbtleistungsorientierte, umgeschuldete und notleidende Verbraucher- undKMU-Kredite, und diese Auszeichnungen zeugen von der Erfolgsbilanz desUnternehmens in dieser Anlageklasse, die seit über 21 Jahren auf demeuropäischen Markt ständig präsent ist.In jüngerer Zeit, sprich im Jahr 2018, hat LCM mit LCM Strategic Origination andLending Opportunities ("SOLO") eine gezielte Strategie für die direkteKreditvergabe an Verbraucher und KMU eingeführt, und die Auszeichnung alsEuropean Specialty Debt Firm of the Year spiegelt den Erfolg des Unternehmenswider, ein hochdifferenziertes Produkt auf den Markt zu bringen. Die Strategiebietet neue Vergaben durch strategische Partnerschaften mitOriginalgeräteherstellern (OEMs) und Spezialfinanzierungsunternehmen inMarktbereichen wie Leasing, Autofinanzierung und Privatkundenkredite.Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte:"LCM Partners ist stolz darauf, diese beiden Auszeichnungen von Private DebtInvestor gewonnen zu haben und ist für die anhaltende Unterstützung seinerLimited Partners äußerst dankbar. Noch wichtiger ist jedoch, dass die vor unsliegenden Möglichkeiten für uns nicht vielversprechender sein könnten.Die laufende Umsetzung von Regulierungsvorschriften wie Basel III und IFRS 9schafft zwei unterschiedliche, skalierbare Investitionsmöglichkeiten in Europa:den Erwerb von Non-Core und NPL-Vermögenswerten und die Bereitstellung vonDarlehenslösungen für unterfinanzierte Marktbereiche, in denen die Banken undandere Direktkreditgeber weniger aktiv sind. Mit über 21 Jahren Erfahrung aufden europäischen Verbraucher- und KMU-Märkten sind wir unserer Meinung nach gutpositioniert, um von den aktuellen Branchentrends zu profitieren, da die Bankenweiterhin nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsbereiche abbauen und sichaus ihnen zurückziehen."Redaktionelle Hinweise:LCM ist ein führender European Alternatives Asset Manager mit Sitz in London,der sich auf den Kauf von gesamten Kreditportfolios aus Verbraucherdarlehen undKMU-Krediten spezialisiert hat. Dank der konkurrenzlosen Expertise im BereichInvestment und der Tätigkeit als Verwalter von Kreditportfolios hat LCM ca. 3,6Milliarden Euro an angelegtem und/oder zugesagtem Kapital und in über 2.500Portfolios aus leistungsorientierten, umgeschuldeten und notleidenden Krediteninvestiert.LCM ist derzeit dabei, Mittel für seine beiden Anlagestrategien zu beschaffen.Der anfängliche Abschluss für LCM Credit Opportunities 4 Strategy ("COPS 4")erfolgte im Januar 2020, während die Mittelbeschaffung für LCM StrategicOrigination and Lending Opportunities Strategy ("SOLO") voraussichtlich im Jahr2020 abgeschlossen wird.Weitere Informationen finden Sie auf der LCM-Website unter www.lcmpartners.eu.LCM PartnersPaul D BurdellT: +44-203-457-5050paulburdell@lcmpartners.euLCM PartnersT: +44-203-457-5050mailto:paulburdell@lcmpartners.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111941/4537136OTS: LCM PartnersOriginal-Content von: LCM Partners, übermittelt durch news aktuell