LCI Industries: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Kurs der Aktie LCI Industries steht am 16.10.2019, 19:34 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 94.86 USD. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Wie LCI Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der LCI Industries verläuft aktuell bei 85,67 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 92,74 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,25 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 88,7 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die LCI Industries-Aktie der aktuellen Differenz von +4,55 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die LCI Industries-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 98 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (92,74 USD) ausgehend um 5,67 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält LCI Industries von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei LCI Industries beträgt das aktuelle KGV 14,69. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 15,75. LCI Industries ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.