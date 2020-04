LCI Industries: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Kurs der Aktie LCI Industries steht am 15.04.2020, 15:12 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 73.23 USD. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für LCI Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die LCI Industries-Aktie ein Durchschnitt von 94,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 73,29 USD (-22,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (87,3 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,05 Prozent Abweichung). Die LCI Industries-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. LCI Industries erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die LCI Industries sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für LCI Industries aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die LCI Industries. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 93 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 26,89 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 73,29 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von LCI Industries investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,76 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten einen Mehrertrag in Höhe von 1,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.