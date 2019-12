LCI Industries: Geht es jetzt los?

Der Kurs der Aktie LCI Industries steht am 19.12.2019, 15:20 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 104.96 USD. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für LCI Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über LCI Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält LCI Industries auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt LCI Industries mit einer Rendite von 49 Prozent mehr als 39 Prozent darüber. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,07 Prozent. Auch hier liegt LCI Industries mit 56,08 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: LCI Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,47 % und somit 0,04 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,43 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".