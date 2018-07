LCI Industries: Aktienanalyse vom 16.07.2018

Am 13.07.2018 ging die Aktie LCI Industries an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 94,55 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Die Aussichten für LCI Industries haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei LCI Industries konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält LCI Industries auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber LCI Industries. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält LCI Industries daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält LCI Industries von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die LCI Industries sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 0 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LCI Industries vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die LCI Industries. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 114,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 21,1 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 94,55 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".