LCG kündigt bevorstehende Trading-Webinare an

London (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der verstärkten Behandlung der Marktvolatilität freut sich die London Capital Group (LCG) folgende kostenlose Webinare (https://webinars.lcg.com/) für alle Trader - vom Anfänger bis zum Profi - ankündigen zu können:- Supermarkttrends - Die Automobilbranche für Trader - Die Fitnessbranche unter Quarantäne - Handel mit der Bierindustrie - Handel mit Fintech-Aktien - Was sind defensive Aktien? - Direkte FX-Intervention - Breakout-Handelsstrategie - 5 Tipps zur Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin - Trading Strategien für den BärenmarktDarüber hinaus startete LCG kürzlich eine Newsletter-Kampagne, die Trader im Rahmen von Live-Events und Expertenanalysen zu Marktbewegungen sowie aktuelle Kurzinfos via Social-Media-Kanäle zu aktuellen Marktchancen beim Erlernen und Meistern von Risikomanagementtechniken unterstützen soll."Die Volatilität des Marktes ist weit davon entfernt, einschätzbar zu sein, und viele Händler geraten ins Abseits, weil sie nicht rasch genug reagieren. Eine Handelsstrategie, mit der sich Parameter wie Gewinnziele und Verlustbremsen anpassen lassen, ist von größter Bedeutung", erklärt Jasper Lawler, Leiter des Bereichs Forschung und Bildung bei der London Capital Group (LCG).Laut Jasper Lawler ist es für jeden Händler enorm wichtig, die aktuellen wirtschaftlichen Ereignisse zu verfolgen, unabhängig von seinem Level. So lässt sich besser einschätzen, wie sich ein bestimmter Vermögenswert über den Tag hinweg entwickeln wird, und auf dieser Grundlage kann die Strategie entsprechend angepasst werden.Die technische Analyse ist auch bei der Entwicklung einer Idee dazu, wie sich ein bestimmter Vermögenswert bewegen wird, von zentraler Bedeutung.Aktuell stellt LCG (https://www.lcg.com/uk) fest, dass ein größerer Personenkreis von den volatilen Märkten profitieren möchte. Die Anzahl jener, die auf mobilen Endgeräten nach Informationen in den Bereichen Alltagsanalysen, Handelspsychologie und -strategie (https://www.lcg.com/uk/analysis-education/trading-guides/) suchen, ist um 25 % gestiegen und Trader investieren nun mehr Zeit in die Vertiefung ihrer Risikenkenntnis.Kunden von LCG (https://www.lcg.com/uk) können für ihre Handelsgeschäfte entweder die Trading-Plattform LCG Trader (https://www.lcg.com/platforms/lcg-trader/) oder die populäre MT4 Plattform (https://www.lcg.com/platforms/mt4/) nutzen. Unser Demo-Handelskonto (https://my.lcg.com/demo) bietet neuen Händlern die Möglichkeit, fortgeschrittene und anspruchsvollere Timing-Techniken zu erlernen und sich testweise auf den Märkten zu bewegen. Das Bildungsangebot von LCG im Bereich Handel eignet sich für alle, die tatsächlich daran interessiert sind, mehr über den Handel auf Finanzmärkten, einschließlich des Devisen-, Aktien- und Krypto-Handels zu lernen.Holen Sie sich mehr Analysen und Bildung von LCGAnalyse & Bildung (https://www.lcg.com/analysis-education/technical-analysis/) , LCG Blog (https://www.lcg.com/analysis-education/lcg-blog/) , LCG Glossar (https://www.lcg.com/analysis-education/glossary/) - Ihre tägliche Dosis wichtiger Handelsinformationen mit Artikeln, Info-Grafiken und LernvideosDie kommende Woche - Ihre wöchentliche Marktanalyse-DosisDie London Capital Group stellt sich vorDie London Capital Group (LCG) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in London, das auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Online-Handel zurückblicken kann. Mit einer leistungsstarken Plattform für mehrere Anlageklassen, branchenführenden Spreads und erstklassigen Marktanalysten hat sich das Unternehmen zu einem von seriösen Händlern geschätzten und bevorzugten Trading-Anbieter im Finanzsektor entwickelt. Unsere Kunden können unter einer Vielzahl von Produkten wählen und CFDs handeln oder Spread Bets auf Devisen, Indices, Aktien oder Rohstoffe eingehen - einfach und komfortabel über die intelligenten LCG Trader-Plattform des Unternehmens. Eine Kursverbesserungstechnologie und ein erstklassiges Charting-Paket sorgen für ein unvergleichliches Handelserlebnis, während fortschrittliche mobile Apps es Kunden gestatten, auch unterwegs mit nur einem Tap Handelsgeschäfte abzuschließen. LCG ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und reguliert.Die hierin enthaltenen Informationen und Anmerkungen dürfen keinesfalls als Aufforderung zum Investieren ausgelegt werden, und nichts hierin darf als Anlageberatung verstanden werden. Die bereitgestellten Informationen werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als zutreffend erachtet.Die bereitgestellten Informationen werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als zutreffend erachtet. CFDs und Spreadbetting* sind komplexe Instrumente und mit einem hohen Risiko verbunden, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren.76 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. 