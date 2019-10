LB Foster: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie LB Foster, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.10.2019, 18:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 20.34 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses LB Foster auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für LB Foster. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 29,8 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass LB Foster momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist LB Foster hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. LB Foster wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um LB Foster auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von LB Foster sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der LB Foster als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LB Foster vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 30 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 46,7 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 20,45 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".