LBS West stärkt die Nachhaltigkeit / Erster eigener Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt (FOTO)

Münster (ots) -Es gibt nur wenige Produkte in Deutschland, in denen schon von derGrundidee her die Nachhaltigkeit so fest verankert ist wie beimBausparen. "Bausparer verfolgen mit jedem Sparbeitrag den Traum vomeigenen Zuhause und stellen dieses Geld gleichzeitig anderen zurRealisierung ihres Traumes zur Verfügung", beschreibt LBS-Chef JörgMünning diese Idee. Als Selbstverpflichtung habe die LBS im Sommer2017 nun auch das eigene nachhaltige Handeln in dasUnternehmensleitbild aufgenommen.Ein beträchtlicher Teil der Bausparkredite fließt in dieenergetische Modernisierung des Wohnungsbestandes und hilft so beider Reduzierung der Kohlendioxidemissionen. Um weitere Hausbesitzerzu überzeugen, entwickelt die LBS seit Jahrzehnten eigeneHauskonzepte und Ausstellungen. Hier können sich Verbraucherherstellerunabhängig informieren. So wurde das LBS Öko-Haus Anfangder 90er Jahre zum Maßstab, lange bevor der Niedrigenergie-StandardEingang in die Bauvorschriften fand.Zudem arbeitet die LBS West mit dem Energieberater-NetzwerkEVEECON der TÜV Nord Gruppe zusammen. Deren Sachverständige beratendie Immobilienbesitzer neutral und begleiten auf Wunsch auch dieUmsetzung der Maßnahme. Das Netzwerk "Zuhause Sicher e.V.", zusammenmit der Kriminalpolizei ein weiterer Kooperationspartner der LBS,sorgt dafür, dass bei allen Maßnahmen auch gleich der Einbruch- undBrandschutz auf den neuesten Stand gebracht wird.Noch im laufenden Jahr will die LBS bestimmte energetischeMaßnahmen - wie zum Beispiel den Einbau einer Photovoltaik-Anlage -zu vergünstigten Konditionen finanzieren."Aber wir wollen natürlich auch im eigenen Haus mit gutem Beispielvorangehen", versichert der LBS-Chef. Sein Haus hat sich bereits seitvielen Jahren dieser Thematik verschrieben. Die LBS hat im Rahmen derfreiwilligen ISO-Zertifizierung des Energiemanagementsystems eineeigene Energiepolitik verabschiedet.So hat sie z.B. in den Jahren von 2014 bis 2017 ihr Energiekonzeptauf Kraft-Wärme-Koppelung umgestellt. Dazu wurde einBlockheizkraftwerk (BHKW) installiert, das Strom und Wärmeproduziert. Das BHKW leistet die Grundlast an Wärme und erzeugtgleichzeitig rund 2,6 Millionen kWh Strom pro Jahr.Der LBS-Nachhaltigkeitsbericht ist veröffentlicht unterwww.lbswest.de/nachhaltigkeit.Pressekontakt:Sven SchülerTel.: 0251/412 5051Fax: 0251/412 5222E-Mail: sven.schueler@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell