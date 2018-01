LBS West: Pauschale Riester-Kritik darf Eigenheimrente nicht schwächen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -"Riestern fast immer zu teuer" - zu diesem Schluss kommt derVerbraucherzentrale Bundesverband in einer Untersuchung von 18Riester-Rentenversicherungen und Fonds-Varianten. "Zu Recht nichterwähnt wurde in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, dieRiester-Zulagen in die Altersvorsorge durch eine selbstgenutzteImmobilie fließen zu lassen", sagt Jörg Münning,Vorstandsvorsitzender der LBS West. Dennoch bestehe die Gefahr, dasseine pauschale Riester-Kritik auch die Eigenheimrente schwäche - mitnegativen Folgen für den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt.Die sogenannte "Wohn-Riester"- Variante habe letztlich nur dennamensgebenden Politiker gemeinsam mit den kritisiertenRentenprodukten. Die Wirkung sei durch die Förderung derEigenkapitalbildung wie auch die direkte Tilgung der Schuldzinsenjedoch eine völlig andere, was unter anderem die Stiftung Warentestregelmäßig in Tests bestätige. Bis zu 50.000 Euro könne einevierköpfige Familie bei der Gesamtfinanzierung sparen, derdurchschnittliche Renteneffekt betrage durch die ersparte Mietemonatlich 600 Euro. Zudem werden durch die Bildung von Wohneigentumimmer auch Mietwohnungen frei."Wir müssen aufpassen, dass eine undifferenzierte KritikVerbraucher nicht gänzlich von der Altersvorsorge abbringt", mahnteMünning. Für viele Menschen sei die Immobilie der ideale Weg derAbsicherung, zumal sie bereits in jungen Jahren genutzt werden könne.Er forderte für die laufenden Politikgespräche neben dem Ausbauweiterer Fördermöglichkeiten eine deutliche Vereinfachung vonWohn-Riester. Zudem müsse es möglich sein, das Vorsorgekonto auch fürdie energetische Modernisierung des Wohneigentums zu nutzen - das sei"eine ideale Form der Förderung von bürgerlicher Eigeninitiative zurErreichung staatlicher Klimaschutzziele", so Münning.Jörg Münning ist Vorstandsvorsitzender der LBS West und seit1.1.2018 Vorsitzender der LBS-Bausparkassenkonferenz, dem oberstenGremium der acht Landesbausparkassen.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderUnternehmenskommunikationHimmelreichallee 4048130 MünsterTel. 0251/412 5125Mobil 0171/76 110 93Fax 0251/412 5222christian.schroeder@lbswest.dewww.lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell