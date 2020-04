Münster (ots) - Durch den Vorstandswechsel zum 1. Mai 2020 setzt die LBS West ihre Ausrichtung auf optimale Kundennähe und effizienten Service fort. Mit Frank Demmer (46) als neuem Vorstand will der NRW-Marktführer künftig seine Service-Abläufe noch kundenfreundlicher gestalten und dazu unter anderem digitale Angebote ausbauen. Entsprechend zugeschnitten wurde das Ressort von Demmer. Er verantwortet künftig sowohl Informationstechnologie und Prozessmanagement als auch das Spar- und Kreditgeschäft der Bausparkasse."Für unsere Kunden wollen wir schneller werden und intern schlanker arbeiten. Dafür nutzen wir die Chancen, die Digitalisierung und Automatisierung bieten. Wir sind daher froh, dass wir mit Frank Demmer einen erfahrenen Prozessmanager mit Digitalisierungs-Know-how für den Vorstand gewinnen konnten, der zudem unser Haus in- und auswendig kennt", so der Vorstandsvorsitzende Jörg Münning."Wir wollen unsere Innovationskraft weiter stärken, um unseren Kunden auch künftig ein hochattraktives Gesamtpaket aus Immobilien, Finanzieren und Bausparen anzubieten", bekräftigt Frank Demmer. Durch den kontinuierlichen Ausbau digitaler Angebote für die Kunden und die höchstmögliche Automatisierung der Bearbeitungsprozesse soll der Produktivitätsvorsprung stetig ausgebaut werden.Frank Demmer ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Franz Schlarmann verabschiedet sich nach fast 20-jähriger Vorstandstätigkeit zeitgleich in den altersbedingten Ruhestand. Vorstandsvorsitzender ist Jörg Münning, für den Vertrieb ist Uwe Körbi verantwortlich.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderTel. 0251 / 412-5125 oder 0171 / 76 110 93christian.schroeder@lbswest.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56890/4585108OTS: LBS WestOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell