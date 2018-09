Münster (ots) -Das Baukindergeld wird weiter kontrovers diskutiert: Die Expertenim Ministerium wollen in diesen Tagen bekannt geben, wie sie die neueFörderung für junge Familien genau ausgestalten wollen. Das Verfahrenmuss vor allem eins sein: einfach aus Sicht der Verbraucher, sagtJörg Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS West.Die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum durch dasBaukindergeld wird in Deutschland kontrovers diskutiert. Warum istdas Baukindergeld aus Ihrer Sicht sinnvoll?Jörg Münning: Deutschland hat im europäischen Vergleich immer nochdie niedrigste Wohneigentumsquote. Das neue Baukindergeld ist fürviele junge Familien deshalb eine dringend benötigteFinanzierungshilfe, um es sicher ins eigene Zuhause zu schaffen. Diemaximale Höhe von 12.000 Euro pro Kind garantiert, dass mit dem Geldkeine Luftschlösser finanziert werden, sondern wieder mehr Familiendie Chance auf Wohneigentum bekommen. Es ist richtig und wichtig inder "Mieterrepublik" Deutschland wieder ein starkes Signal zugunstendes selbstgenutzten Wohneigentums zu setzen.Von wie vielen Familien reden wir, die vom neuen Baukindergeldprofitieren könnten?Münning: Das Baukindergeld wird zusätzlich 58.000 junge Familienin die Lage versetzen, Wohneigentum zu erwerben. Alleine in unseremGeschäftsgebiet in NRW und Bremen sind es 13.000. Zu diesem Ergebniskommt eine Modellrechnung des Berliner Immobilienforschungsinstitutsempirica in Zusammenarbeit mit LBS Research. Das derzeit vorhandenePotenzial an jungen Mieterhaushalten mit Kindern, die aufgrund ihrerEinkommens- und Eigenkapitalsituation für einen Wohneigentumserwerbin Frage kommen, erhöht sich damit in Deutschland um 32 Prozent aufknapp 240.000 Haushalte.Wie kann das Baukindergeld jungen Familien bei ihrem Weg inseigene Zuhause helfen?Münning: Um eine Immobilie sicher finanzieren zu können, istEigenkapital ein entscheidender Faktor. Das über einen Zeitraum vonzehn Jahren gezahlte Baukindergeld kann dabei angerechnet werden unddie Familien sofort deutlich entlasten. Die jährlichen Zahlungenkönnen aber auch bei der Tilgung in eine Finanzierung einbezogenwerden und so die Gesamtkosten senken. Insbesondere für die sogenannten Schwellenhaushalte bietet die neue Förderung also dieChance auf eine bessere Zukunft im eigenen Zuhause. Wer allerdingsglaubt, dass das Baukindergeld ein Allheilmittel am Wohnungsmarktist, wird enttäuscht werden. Das zeitlich befristete Baukindergeldlindert die aktuelle Not, aber es löst das wesentliche Problem nicht:jungen Familien fehlen attraktive Anreize, um frühzeitig selberEigenkapital aufzubauen. Gerade in den Nullzinsjahren ist esentscheidend, das Ansparen über staatlich geförderte Instrumente wiedie Wohnungsbauprämie oder die Eigenheim-Rente (auch "Wohn-Riester"genannt) für junge Menschen attraktiv zu halten. Das muss - neben demBaukindergeld - eine Priorität sein.Ab wann kann das Baukindergeld beantragt werden?Münning: Wer 2018 erstmals gebaut oder gekauft hat, wird dieChance auf Baukindergeld bekommen. Die Details werden dieser Tagevorgelegt. Wir begrüßen sehr, dass sich die Experten im MinisteriumZeit genommen haben, um den Prozess der Beantragung und Abwicklunggut zu durchdenken. Das Verfahren muss vor allem eines sein: einfachaus Sicht der Verbraucher. Es ist aber bereits absehbar, dass dieLösung nicht jeden zufriedenstellen wird. Schon heute erleben wir inder Beratung Immobilien-Interessenten, die sich als Unverheiratetemit Kindern bei Baukindergeld vermeintlich nicht gerecht behandeltfühlen oder enttäuschte Bauherren, die kurz vor Jahreswechsel2017/2018 gekauft haben. Daher wird es ergänzend gute Beratungbrauchen, um die offenen Fragen zu beantworten und die Chancen zunutzen.Pressekontakt:Sven SchülerTel.: 0251 / 412 5051Mobil: 0170 / 760 6290E-Mail: sven.schueler@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell