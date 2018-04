LBS: Ungebremste Nachfrage nach Häusern und Wohnungen / Makler von LBS und Sparkassen vermitteln im Jahr 2017 34.100 Objekte mit Rekordvolumen von 7,5 Milliarden Euro - Engpassfaktor Bauland

Berlin (ots) - Die anhaltende Nachfrage nach Wohnimmobilien schlugsich erneut positiv bei den Vermittlungsergebnissen derImmobilienmakler von LBS und Sparkassen nieder. So verzeichneten dieregionalen LBS Immobiliengesellschaften (LBS-I) und die SparkassenImmobilien Vermittlungs GmbH in Bayern 2017 mit rund 34.100vermittelten Objekten ein Rekordvolumen von rund 7,5 Milliarden Euro(plus 5 Prozent). Der Löwenanteil entfiel auf Eigenheime (rund15.800) und Eigentumswohnungen (rund 12.200), überwiegend aus demBestand. Die Geschäftszahlen der größten Maklergruppe in Deutschlandsind ein wichtiger Indikator für das Wohnungsmarktgeschehen in derBundesrepublik."Die historisch niedrigen Zinsen und die unverändert guteBeschäftigungslage halten die Nachfrage nach Einfamilienhäusern undEigentumswohnungen hoch", erklärte LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmannbei der Vorlage der Zahlen. Trotz der in den letzten Jahren starkgestiegenen Preise, vor allem in Ballungsräumen, und eines knapperwerdenden Angebots, finden die Interessenten noch passende Objekte,die auch bezahlbar sind. So kostete eine Eigentumswohnung aus demBestand bei LBS und Sparkassen im vergangenen Jahr durchschnittlich147.000 Euro (plus 5 Prozent), ein Einfamilienhaus 209.000 Euro (plus8,2 Prozent). Neubauprojekte kosteten nach den vorliegendenVermittlungsergebnissen sowohl bei den Eigentumswohnungen als auchbei Einfamilienhäuser doppelt so viel wie Bestandsimmobilien. Somussten Erwerber im vergangenen Jahr durchschnittlich 268.000 Euro(plus 1,8 Prozent) für eine neue Wohnung und 400.000 Euro (plus 6,1Prozent) für ein neues Haus bezahlen.Die ausgeprägte Preisdifferenz zwischen Neubauten und Objekten imBestand dürfte nach den Worten Guthmanns primär auf den"Engpassfaktor Bauland" zurückzuführen sein: Zum einen entstehen neueObjekte vor allem in den Schwerpunkten der Wohnungsnachfrage, mit dendort tendenziell höheren Grundstückspreisen. Zum anderen zeige sich,dass das Baulandangebot insgesamt rückläufig sei, bei steigenderNachfrage. "Bei einer so gegenläufigen Entwicklung ist es nichtverwunderlich, dass die Baulandpreise im vergangenen Jahr so starkstiegen wie nie zuvor - plus 24 Prozent", so Guthmann.Mit Blick auf die Vorhaben der "Großen Koalition" zeigt er sichdiesbezüglich zuversichtlich. "Die Politik hat erkannt, dassHandlungsbedarf besteht und zahlreiche Einzelmaßnahmen imKoalitionsvertrag vereinbart, mit denen u. a. das Angebot an Baulanderhöht werden soll", sagte Guthmann. Nun gelte es, dieseschnellstmöglich umzusetzen. Denn für 2018 rechnet der LBS-Sprechermit einer Fortsetzung der großen Nachfrage nach Immobilieneigentum."Bezahlbare eigene vier Wände - insbesondere auch für Familien - kannes weiterhin nur mit einer sich am Bedarf orientierendenNeubautätigkeit geben", so der LBS-Sprecher.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell