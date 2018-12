LBS-Tipp: Baukindergeld jetzt noch beantragen / Verlängerte Antragsfrist für 2018 als Ausnahmeregelung

Potsdam (ots) - Die LBS Ost rät allen Familien mit Kindern undAlleinerziehenden, die 2018 in die eigene Immobilie gezogen sind,unbedingt noch bis zum Jahresende das Baukindergeld zu beantragen. Esgilt eine Ausnahmeregelung, wenn der Einzug ins selbstgenutzteEigenheim in diesem Jahr vor dem Stichtag 18.09.2018 erfolgte. Auchwenn der Einzug länger als drei Monate zurückliegt, kann derZuschussantrag noch bis zum 31.12.2018 gestellt werden,Immobilienbesitzer sollten dafür sorgen, dass ihnen diese Förderungnicht entgeht.Das Baukindergeld beträgt 12.000 Euro pro Kind und giltrückwirkend seit dem 1. Januar 2018. Der jährliche Zuschuss wird füreinen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt. Das Kind muss bei Beantragungunter 18 Jahre und in diesem Haushalt kindergeldberechtigt sein. DieEinkommensgrenze beträgt 75.000 Euro zu versteuerndesHaushaltseinkommen zuzüglich 15.000 Euro pro Kind. Gefördert wird derErwerb von Wohneigentum, egal ob neu oder gebraucht. Eine Begrenzungder Wohnfläche gibt es nicht und der Zuschuss muss nichtzurückgezahlt werden.Die Förderung können alle erhalten, die zwischen dem 01.01.2018und dem 31.12.2020 einen Kaufvertrag unterzeichnen oder bis dahin dieBaugenehmigung erhalten. Entscheidend ist der Einzugstermin. Bis zudrei Monate nach Einzug, spätestens bis zum 31.12.2023, kann derAntrag auf die staatliche Förderung unter www.kfw.de/zuschussportalgestellt werden.Mit dem Baukindergeld unterstützt der Staat Familien auf dem Wegins Eigenheim. Bausparer können außerdem auf weitere staatlicheFördermittel wie Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage oderRiester-Förderung rechnen.Pressekontakt:Ariane GreinerTel: 0331/969 21 54Mail: Ariane.Greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell