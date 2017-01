LBS-Tipp: Baufinanzierung absichern / Steigende Zinsen verteuern die Anschlussfinanzierung

Potsdam (ots) - "Im Idealfall ist eine Baufinanzierung soaufgestellt, dass eine Umschuldung gar nicht erst anfällt", erklärtWerner Schäfer, Vorstandsvorsitzender der LBS OstdeutscheLandesbausparkasse AG. Denn die Zeichen für eine Zinswende mehrensich. Die Darlehenszinsen steigen wieder. Bei zehn Jahren Laufzeitwerden aktuell im Schnitt 1,35 Prozent fällig. Das ist rund einDrittel mehr als beim Tiefststand vor wenigen Wochen. Die Zinsen fürBundesanleihen, an denen sich die Baukredite im Wesentlichenorientieren, kletterten jüngst um die Hälfte nach oben.Wer auf Nummer Sicher gehen will, hält deshalb dasZinsänderungsrisiko der eigenen Baufinanzierung möglichst gering.Hier entfaltet Bausparen seine besondere Stärke. Der Kunde kann diegünstigen Konditionen für die gesamte Laufzeit seiner Finanzierungfestzurren. So beugt er dem Risiko steigender Zinsen vor. Dies giltselbst für erst in einigen Jahren geplante Vorhaben. Kein anderesFinanzprodukt bietet eine vergleichbare Sicherheit.Ein Beispiel: Ein Darlehen über 200.000 Euro ergibt bei2-prozentiger Tilgung derzeit eine monatliche Zahlung von 550 Euro.Steigen die Zinsen bis zu einer fälligen Umschuldung nach zehn Jahrenauf 4 Prozent, erhöht sich die Belastung auf 787 Euro.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell