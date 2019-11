LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG: Michael Wegner zum Vorstandsmitglied bestellt (FOTO)

Potsdam (ots) - Herr Michael Wegner (41) wurde am 22. November 2019 vomAufsichtsrat der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG (LBS Ost AG) zum neuenVorstandsmitglied der LBS Ost AG bestellt. Michael Wegner ist derzeit Sprecherder Geschäftsleitung der LBS Landesbausparkasse Saar.Der diplomierte Sparkassenbetriebswirt hat die Grundlagen seiner beruflichenLaufbahn klassisch über eine Bankausbildung bei der Die Sparkasse Bremen AGgelegt. In der Folge war er Vertriebsleiter und Generalbevollmächtigter der LBSLandesbausparkasse Bremen AG. Bereits 2014 verstärkte Herr Wegner dieFührungsmannschaft der LBS Ost AG als Bereichsleiter Bausparen und Finanzieren.Im Oktober 2018 wechselte Herr Wegner in die Geschäftsleitung der LBSLandesbausparkasse Saar.Der gebürtige Bremer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Michael Wegner wirdzunächst als Mitglied des Vorstandes seine neue Aufgabe bei der LBS Ost AGantreten. Der Eintritt erfolgt zum 01.07.2020."Im Namen der LBS Ost AG heiße ich Michael Wegner herzlich willkommen. Ich freuemich auf die Zusammenarbeit", erklärt Werner Schäfer, Vorstandsvorsitzender derLBS Ost AG. Perspektivisch ist vorgesehen, dass Herr Wegner die Nachfolge desVorstandsvorsitzenden antreten wird.Pressekontakt:Thomas ThietTel. 0331 969 2156E-Mail: Thomas.Thiet@lbs-ost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107633/4451267OTS: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AGOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell