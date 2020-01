LBS Ost legt im Neugeschäft weiter zu / Marktführerschaft ausgebaut / Positive Aussichten für 30. Geschäftsjahr

Potsdam (ots) - Die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG startet mit einemerfolgreichen Jahresabschluss in ihr 30. Geschäftsjahr. Im Bruttoneugeschäft hatsie 2019 eine Summe von 2,8 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einemWachstum von 8 Prozent. Gleichzeitig konnte sie ihre Marktführerschaft auf 36,1Prozent (+1,3 %) ausbauen. Die Bausparkasse setzt damit den positiven Trend ausdem Vorjahr fort. Dies hatte die LBS mit einem Plus von 11 Prozent auf 2,6Milliarden Euro abgeschlossen."Es ist uns erneut gelungen, den Menschen die Vorteile des Bausparvertragesgerade in der aktuellen Niedrigzinssituation zu vermitteln", erklärt derLBS-Vorstandsvorsitzende Werner Schäfer. Auf der einen Seite können sich Kundendie niedrigen Darlehenszinsen langfristig sichern und ihren Traum vom Eigenheimzu historisch günstigen Konditionen realisieren. Auf der anderen Seiteunterstützt sie der Bausparvertrag dabei, gezielt das notwendige Eigenkapitalfür die Finanzierung ihres Wohntraums anzusammeln.In der aktuellen Niedrigzinsphase befinden sich immer mehr potenzielleWohneigentümer in einer Zwickmühle. Angesichts steigender Immobilienpreisemüssen sie mehr Finanzmittel aufbringen. Gleichzeitig wird der Aufbau vonVermögen erschwert, weil Geldanlagen europapolitisch motiviert nur noch geringverzinst werden. Bausparer sind hier auch dank der dreifachenWohneigentumsförderung mit Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage undWohn-Riester im Vorteil.Die Regierungskoalition hat erkannt, dass es in der aktuellen Situationwichtiger denn je ist, das Ansparen über staatlich geförderte Instrumenteattraktiv zu halten. Vor diesem Hintergrund hat sie mit den Ende Novemberbeschlossenen Anpassungen bei der Wohnungsbauprämie noch einmal nachgebessert.Die Anhebung der Einkommensgrenzen, des Prämiensatzes und des förderfähigenHöchstbetrages war nicht nur mit Blick auf die anziehenden Immobilienpreise einlängst überfälliger Schritt. Denn diese Förderung ist seit 20 Jahren nicht mehran die allgemeine Gehalts- und Preisentwicklung angeglichen worden. Laut KantarTNS Finanzforschung haben im Geschäftsgebiet der LBS Ost dank der Änderungennunmehr 77,3 Prozent der Bevölkerung Anspruch auf Wohnungsbauprämie.Strategisch ist die LBS Ost darauf eingestellt, dass die Zinsen noch einige Zeitniedrig bleiben werden. Mit einer langfristig angelegten Unternehmensstrategie,marktgerechten Produkten und einer strengen Kostendisziplin wirkt sie dem stetigzunehmenden Ertragsdruck entgegen. "Unser Geschäftsergebnis zeigt, dass wir mitdiesem Ansatz auf dem richtigen Weg sind", betont Werner Schäfer.Pressekontakt:Thomas ThietTel. 0331-969 21 56Thomas.thiet@lbs-ost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107633/4498658OTS: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AGOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell