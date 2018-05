LBS-Immobilienpreisspiegel für 960 Städte jetzt online / Freie Recherche in umfangreicher Datenbank zum Wohnungsmarkt möglich (FOTO)

Berlin (ots) -Der LBS-Immobilienpreisspiegel 2018, der ein umfassendes Bild überdie Wohnungsmarktsituation in Deutschland gibt, ist ab sofort onlineabrufbar. Unter der Adresse www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.dekönnen typische Preise für Eigenheime, Eigentumswohnungen und Baulandin 960 Städten und in über 100 Stadtteilen der 14 größten StädteDeutschlands eingesehen werden. Such- und Filterfunktionenermöglichen es, nach zahlreichen Kriterien im Preisspiegel zurecherchieren. Die Preisdaten werden jeweils im Frühjahr bei denImmobilienmarktexperten von LBS und Sparkassen erhoben.Neben den Preisinformationen für neue und gebrauchte Objektekönnen Interessenten auch kurze Analysen zur Bautätigkeit, zumWohnungs- und Vermögensbestand sowie zur Wohneigentumsbildungabrufen. Grafisch aufbereitet und mit kurzen Erläuterungstextenversehen sind außerdem die relevanten gesamtwirtschaftlichenEinflussgrößen, etwa die Entwicklung von Einkommen und Sparquotesowie Baupreisen und Mieten. Zahlreiche statistische Übersichtenliegen als "lange Reihen" vor und zeigen die Entwicklungen über einenZehn-Jahres-Zeitraum hinaus.Preis-Recherchen sind bequem über eine Deutschlandkarte mit"Mouseover- und Zoom-Funktion" möglich. Mit zusätzlichen Such- undFilterfunktionen kann nach den preiswertesten Städten in ganzDeutschland, in einzelnen Bundesländern oder mittels einesindividuellen Städtevergleichs gesucht werden - jeweils selektierbarnach Grundstücken, Eigentumswohnungen oder Eigenheimen. Erstmalskönnen auch die Veränderungsraten zum Vorjahr abgerufen werden. Auchdiese Ergebnisse stehen zum Download zur Verfügung. Texte undGrafiken können über die gängigen Instrumente getweetet, gepostetoder geteilt werden.Parallel wird der LBS-Immobilienpreisspiegel weiterhin alsBestandteil der erfolgreichen Broschüre "Markt für Wohnimmobilien"veröffentlicht.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell