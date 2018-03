LBS-Immobilienmarktatlas 2018: Wohnraum im Großraum Hamburg erneut teurer

--------------------------------------------------------------LBS-Immobilienmarktatlashttp://ots.de/1pbf7p--------------------------------------------------------------Kiel (ots) - Gegenüber dem Vorjahr waren Wohnimmobilien im zweitenHalbjahr 2017 um bis zu 12,2 Prozent teurer. Das ergab die aktuelleStudie der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG inZusammenarbeit mit dem Hamburger Forschungsinstitut F+B (Forschungund Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH)."Hohe Nachfrage trifft auf knappes Angebot, das lässt die Preiseweiter steigen", fasst Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS,das Studienergebnis zusammen. Neben den niedrigen Zinsen sieht er alsweitere Kaufmotive den Wunsch nach Unabhängigkeit von derMietpreis-Entwicklung sowie die Möglichkeit, die eigenen vier Wändenach seinen Vorstellungen gestalten zu können und damit gleichzeitigfür das Alter vorzusorgen.Aktuelle Entwicklung - Durchschnittswerte NeubauDie höchsten Preissteigerungen auf 2.596 Euro pro Quadratmeterweisen neue Häuser in Umland mit 12,2 Prozent aus. Aber auch in derHansestadt zogen für diese Wohnform im Vergleich zum Vorjahr diePreise um 9,9 Prozent an und liegen jetzt bei 3.926 Euro proQuadratmeter.Die Neubaupreise in Hamburg für Wohnungen stiegen um 2,5 Prozent(5.097 Euro/m²). Im Umland verteuerten sich neue Eigentumswohnungenim Schnitt um 8,7 Prozent auf 3.176 Euro pro m²-Wohnfläche.Aktuelle Entwicklung - Durchschnittswerte BestandFür bestehende Häuser in Hamburg sind aktuell 3.868 Euro proQuadrat-meter zu zahlen (plus 9,3 Prozent). Unterhalb von 2.500 Europro m²- Wohnfläche ist ein Kauf in der Stadt nicht mehr möglich. ImUmland bewegen sich die Preise in einer Spanne zwischen 1.480 Euro(Lauenburg) und 3.307 Euro (Rellingen). Sie stiegen im Mittel um 8,9Prozent auf 2.237 Euro pro Quadratmeter an.Bestandswohnungen in Hamburg kosten 4.304 Euro pro Quadratmeter(plus 8,5 Prozent). Im Umland stieg der Durchschnittswert auf 2.105Euro (plus 6,7 Prozent) und erreicht damit das Niveau der günstigstenAngebote in der Stadt. Am teuersten sind bestehende Wohnungen imschleswig-holsteinischen Umland mit über 2.700 Euro pro Quadratmeterin Tornesch, Ahrensburg und seinem Umland, Wedel sowie Norderstedt.Städtische Wohnform im Umland nimmt zuIm Umland von Hamburg wurden zum ersten Mal mehr Neubau-Angebotefür Eigentumswohnungen (646) als Eigenheime (380) imUntersuchungszeitraum registriert."Diese eher städtische Wohnform scheint vermehrt in den größerenOrten im Umland wie beispielsweise Norderstedt, Ahrensburg oder auchUetersen angeboten zu werden", erklärt Jens Grelle. Einen Grund fürdiese Entwicklung sieht der LBS-Chef im sogenannten Überlaufeffekt.Ein Käufer könne im Umland deutlich mehr Wohnfläche für sein Gelderhalten.Kaufen zum Mietniveau noch möglich?Grelle dazu: "Jeder zahlt in seinem Leben den Betrag für eineImmobilie, entweder für sein Eigentum oder an seinen Vermieter."Der LBS-Chef erläutert, dass mit einer Kaltmiete von 800 Euro beieinem Zinssatz von 1,64 Prozent plus 3 Prozent Tilgung rund 206.000Euro finanziert werden können. Bringt der Käufer zusätzlich dieempfohlenen 20 Prozent Eigenkapital ein, kann er eineEigentumswohnung (80 m²-Wohnfläche) für rund 248.000 Euro erwerben.In Hamburg wurden in 22 Stadtteilen Bestandswohnungen bis zu diesemmaximalen Kaufpreis angeboten. Je nach Lage sind sie mit öffentlichenVerkehrsmitteln vom Hamburger Hauptbahnhof aus zwischen 16 und 60Minuten erreichbar. Zu diesen Regionen zählen z. B. im Süden derStadt Neugraben-Fischbek und Wilstorf, Richtung Norden Duvenstedt, imWesten Schnelsen und Eidelstedt sowie im Osten Rahlstedt, Tonndorf,Jenfeld oder Billstedt. Neue Wohnungen waren für diesen Kaufpreisinnerhalb Hamburgs nur wenige in Ochsenwerder am Markt.Im Umland ist ein Kauf von Bestandswohnungen zu vergleichbarenPreisen noch in allen Lagen möglich. Neubauten sind z. B. inUetersen, Kaltenkirchen oder Henstedt-Ulzburg unterhalb von 248.000Euro finanzierbar.Bestehende Häuser mit 120 m²-Wohnfläche sind im HamburgerStadtgebiet auf Mietkostenniveau u. a. in den StadtteilenWilhelmsburg, Lohbrügge oder Langenhorn am Markt. In fünf Stadtteilensind auch neue Häuser zu diesem Preis erwerbbar.(Berechnungsgrundlage: monatliche Kaltmiete von 1.200 Euro).AusblickDer Wohnort Hamburg bleibt für Grelle unverändert attraktiv. DerLBS-Chef dazu: "Die Kombination aus niedrigen Zinsen und positiverEinkommensentwicklung wird die Preise auch künftig weiter steigenlassen. Für den LBS-Immobilienmarktatlas 2018 wurden im zweiten Halbjahr2017 rund 14.350 öffentlich zugängliche Immobilienangebote in Hamburgund im Umland ausgewertet, davon 12.073 Angebote für Ein- undZweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen aus dem Bestand. DieStudie gibt es als kostenlosen Download unter www.lbs.de(Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-Hamburg).