LBS-Immobilienmarktatlas 2017: Hohe Nachfrage lässt Immobilienpreise im Raum Hamburg weiter steigen

Kiel (ots) -Bestehende Objekte und neue Eigentumswohnungen in Hamburg wurdenim Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer angeboten. Die Preise fürNeubauten im Umland erhöhten sich weniger stark während dieKaufpreise für gebrauchte Immobilien weiter anzogen. Das ergab dieaktuelle Studie der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG inZusammenarbeit mit dem Hamburger Forschungsinstitut F + B (Forschungund Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH)."Viele Käufer erfüllen sich jetzt den Traum vom Eigentum. Diesehohe Nachfrage lässt die Immobilienpreise weiter steigen", fasstPeter Magel, Vorstandsvorsitzender der LBS, das Studienergebniszusammen. "Dabei gleichen die niedrigen Zinsen zum großen Teil dieKaufpreisentwicklung aus. Wer außerhalb der TOP-Lagen sucht, kann invielen Stadtteilen weiterhin seine Immobilie noch in der Höhedurchschnittlicher Mietkosten finanzieren."Aktuelle EntwicklungUm 7,9 Prozent stieg der Durchschnittspreis für bestehende Häuserin Hamburg im Vergleich zum Vorjahr an. Dabei lagen dieAngebotspreise pro Quadratmeter im Schnitt zwischen 2.109 Euro inLangenbek und 8.719 Euro in Rotherbaum.Neue Eigenheime im Stadtgebiet sind nach einem erheblichen Plus inder Vorperiode (16,4 Prozent) jetzt um 2,9 Prozent günstiger amMarkt. Die Preisspanne pro Quadratmeter bewegte sich in diesemSegment zwischen 2.383 Euro in Neugraben-Fischbek und 5.717 Euro inUhlenhorst.Bestandswohnungen kosteten in Hamburg 8,4 Prozent mehr, für neueEigentumswohnungen müssen Käufer im Schnitt 12,6 Prozent mehrbezahlen als im Vorjahr. Magel hierzu: "Eine Vielzahl an Objektenwurden im Untersuchungszeitraum in hochpreisigen Stadtteilenofferiert. Das lässt den Durchschnittspreis stärker steigen."Im Hamburger Umland wurden bestehende Häuser und Wohnungen imSchnitt um 7,7 bzw. 13,3 Prozent teurer. Die Preise für Neubautenentwickelten sich mit 2,8 (Häuser) und 3,6 Prozent(Eigentumswohnungen) etwas verhaltener.Langzeitbetrachtung 2007 bis 2017In allen Lagen und Wohnformen sind die Angebotspreise in denletzten zehn Jahren stark gestiegen. Dabei führt der sogenannteÜberlaufeffekt auch im vergleichsweise niedrigen Preissegment zumTeil zu einer starken Preisdynamik. Beispielsweise kosten bestehendeEigentumswohnungen in Wilhelmsburg heute im Schnitt rund 155 Prozentmehr als noch 2007. Der Hamburger Durchschnittswert für dieseWohnform nahm im selben Zeitraum um rund 97 Prozent zu."Weiterfahren zahlt sich aus", so Magel. "Wer bereit ist, zwischen15 bis 30 Minuten Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zurInnenstadt aufzuwenden, wird für diese Flexibilität mit günstigerenPreisen belohnt."Im Osten von Hamburg kann zum Beispiel eine circa fünf Minutenlängere Fahrzeit vom Hauptbahnhof aus eine Ersparnis beim Erwerbeiner bestehenden Wohnung von rund 740 Euro pro Quadratmeterbewirken. Denn während der Käufer in Wandsbek im Schnitt zurzeit3.413 Euro/m² zahlt, kann er in Rahlstedt mit 2.670 Euro/m²kalkulieren.AusblickHamburg als "Tor zur Welt" bleibt für Magel eine begehrteWohnlage. Er rechnet mit weiter steigenden Preisen, gerade im Bereichder noch günstigeren Stadtteile. "Eine Immobilienblase sehe ich inHamburg aber nicht", so Magel und führt weiter aus: "Im europäischenVergleich ist das Preisniveau für Wohnungen in Hamburg zum Beispielmit den Durchschnittswerten*) in Wien, Lyon, Mailand oder Dublinvergleichbar." Ein Großteil der Preisanstiege erfolgte in den letztenzehn Jahren als natürliche Marktreaktion auf die dynamischeEntwicklung der attraktiven Metropole.Der LBS-Chef rät Käufern, sich unbedingt die heutigen historischniedrigen Zinsen langfristig zu sichern und mit einer höheren Tilgungzu kombinieren. Damit schützen sie ihre Investition nachhaltig gegendie Risiken eines steigenden Zinsniveaus.Für den LBS-Immobilienmarktatlas 2017 wurden im zweiten Halbjahr2016 rund 15.100 öffentlich zugängliche Immobilienangebote in Hamburgund im Umland ausgewertet, davon 12.568 Angebote für Ein- undZweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen aus dem Bestand. DieStudie sowie Begleitmaterial gibt es als kostenlosen Download unterwww.lbs.de (Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-Hamburg).Rückfragen beantwortet gern: Holger Schramm, Tel.: 0431 20000-824,E-Mail: Holger.Schramm@lbs-shh.de*) Quelle: Deloitte Property Index 2016Pressekontakt:LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AGHolger SchrammLeiter Vertriebsmanagement und KommunikationWellseedamm 14, 24145 KielTel.: 0431 20000-824E-Mail: Holger.Schramm@lbs-shh.deOriginal-Content von: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, übermittelt durch news aktuell