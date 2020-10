LBS Immobilien NordWest steigert Umsatz trotz Corona / Weiterer Ausbau des Marktanteils geplant

Münster (ots) - Die LBS Immobilien NordWest (LBSi NW) hat ihren Umsatz in den ersten drei Quartalen 2020 um knapp zwei Prozent auf 110 Mio. Euro gesteigert. In den vier Bundesländern NRW, Niedersachsen, Berlin und Bremen wurden gemeinsam mit den 91 kooperierenden Sparkassen insgesamt 8.622 Kaufobjekte im Wert von 2,3 Mrd. Euro vermittelt.Das bedeutet nach Anzahl zwar einen coronabedingten Rückgang um knapp 11 Prozent, wobei besonders Grundstücke betroffen waren. Am geringsten waren die Auswirkungen des Frühjahrs-Lockdowns bei den Renditeobjekten zu spüren. Weil die Immobilienpreise weiter deutlich anziehen, ist der Umsatz des Unternehmens aber nicht betroffen.Die Zahl der eigenen Immobilienberater wurde im laufenden Jahr bereits um 24 auf 182 erhöht. Geschäftsführer Roland Hustert: "Wir streben eine deutliche Steigerung des Marktanteils an und suchen dafür weiter Makler, die wir auch selbst umfangreich qualifizieren." Die LBSi NW gehört heute schon zu den drei größten Vermittlern von Wohnimmobilien in Deutschland.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderUnternehmenskommunikation_________________________________________________________________LBS Immobilien NordWestHimmelreichallee 40 · 48149 MünsterTelefon: 0251 412 5125 oder 0171 76 110 93christian.schroeder@lbswest. de · www.lbsi-nordwest.deOriginal-Content von: LBS Immobilien GmbH NordWest, übermittelt durch news aktuell