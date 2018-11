LBS Immobilien NordWest schreibt zehn Prozent Umsatzplus / Objektangebot wird immer knapper / Preise steigen (FOTO)

Münster (ots) -Die LBS Immobilien NordWest, einer der größten deutschen Maklerfür Wohnimmobilien, hat in den ersten drei Quartalen den Umsatz umknapp 10 Prozent auf 102,4 Mio. Euro gesteigert. Im GeschäftsgebietNRW, Niedersachsen und Berlin wurden 9.485 Kaufobjekte (- 1,8 %) miteinem Volumen von 2,1 Mrd. Euro (+ 9,5 %) vermittelt. GeschäftsführerRoland Hustert: "Das Angebot an Kaufobjekten wird spürbar knapper,die Preise ziehen weiter an."Ein gebrauchtes Eigenheim wurde 2018 bei der LBSi NordWest imSchnitt für 224.410 Euro vermittelt, das ist ein Plus von 8,1Prozent. Bei Eigentumswohnungen liegen die Preise im Neubau beidurchschnittlich 3.998 Euro pro Quadratmeter (+ 2,9 %), aus zweiterHand kosteten sie 1.675 Euro (+ 4,1 %).Die LBSi NordWest arbeitet in Ihrem Geschäftsgebiet bereits mit 96der insgesamt 134 Sparkassen zusammen. "Zuletzt konnten wir dieSparkassen Düsseldorf, Radevormwald-Hückeswagen und Witten sowieLüneburg und Gifhorn-Wolfsburg hinzugewinnen", so Hustert. Ihnenbietet die LBSi Dienstleistungen zur Bearbeitung des komplettenMaklergeschäftes an. Darüber hinaus verfügt die LBSi NordWest übergut 200 eigene Immobilienberater.Ansprechpartner für die Presse:Dr. Christian SchröderTel.: 0251/412 5125 oder 0171/76 110 93E-Mail: christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS Immobilien GmbH NordWest, übermittelt durch news aktuell