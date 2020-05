LBS Immobilien GmbH Südwest: Geschäftsentwicklung 2019 / Wohneigentum als sicherer Hafen weiter gefragt

Stuttgart (ots) -- LBSi Südwest führender Makler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - Immobilien im Wert von knapp 1 Milliarde Euro vermittelt (+ 21 %) - Geschäftsführer Matthias Wiechert tritt in den RuhestandDie LBS Immobilien GmbH Südwest (LBSi Südwest) hat im Jahr 2019 insgesamt 4.355 Wohnungen und Häuser mit einem Gesamtobjektwert von 966 Mio. Euro vermittelt - ein Plus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Immobilien ist um 9 Prozent gestiegen. Damit hat die LBSi Südwest die Marktführerschaft in ihrem Geschäftsgebiet Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter gefestigt."Wohnimmobilien standen im Südwesten genauso wie in ganz Deutschland als sicherer und stabiler Vermögenswert auch im Jahr 2019 hoch im Kurs", stellt Geschäftsführer Norbert Hoffmann fest. Wie in den Vorjahren waren insbesondere Bestandsimmobilien sehr gefragt: Bei mehr als 80 Prozent der vermittelten Objekte handelte es sich um Ein- bzw. Zweifamilienhäuser (55 %) und Eigentumswohnungen (27 %) aus zweiter Hand.Die Anzahl neuer Eigentumswohnungen stieg um fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wohingegen die Zahl der vermittelten neuen Eigenheime um mehr als 20 Prozent abnahm. Ein Grund hierfür liegt in dem rückläufigen Angebot in diesem Segment.Zuhause - wichtiger denn jeDie Entwicklung der genehmigten Baumaßnahmen im Bestand - also Umbau-, Anbau- und Ausbaumaßnahmen bestehender Wohnungen - stimmt Norbert Hoffmann mit Blick auf das laufende Jahr positiv. So sollen in Baden-Württemberg über 5.200 modernisierte Immobilien nach Abschluss der Maßnahmen wieder dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen, in Rheinland-Pfalz ist mit rund 4.400 zu rechnen.Die Einschätzung der Neubautätigkeiten sieht nicht ganz so positiv aus. "Leider lassen die aktuellen Nachrichten keine Ausweitung des Neubau-Angebots erwarten", bedauert der LBSi-Geschäftsführer. Dabei ist der Wunsch vieler Familien nach dem Eigenheim als sicherer Hafen ungebrochen groß. Ein konkreter Ausblick auf das Jahr 2020 ist derzeit jedoch kaum möglich: "In welcher Weise uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen werden, ist aktuell schwer abzuschätzen. Die LBSi arbeitet jetzt noch intensiver an digitalen Vertriebswegen und flexiblen Lösungen für Immobilienverkäufer und Kaufinteressenten - beispielsweise werden stetig mehr virtuelle Rundgänge der Objekte erstellt, um Hausbesichtigungen zu ermöglichen."Matthias Wiechert: Prägendes Wirken für die LBSSeit dem 1. April 2020 steht Norbert Hoffmann allein an der Spitze der LBS Immobilien GmbH Südwest. Matthias Wiechert wurde Ende März planmäßig in den Ruhestand verabschiedet. Der LBSi-Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Siebert bedankte sich bei Matthias Wiechert für die prägende Arbeit der vergangenen 23 Jahre. Nicht nur in der LBSi - als Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH Südwest und vor der Fusion als Sprecher der Geschäftsleitung der LBSi in Rheinland-Pfalz - sondern auch in der Funktion als Bereichsleiter Vertrieb und Verhinderungsvertreter des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz habe er mit seinem Wirken wesentlich zur sehr erfolgreichen vertrieblichen Entwicklung des Vorgängerinstituts beigetragen.Über die LBS Immobilien GmbH SüdwestDie LBSi Südwest besteht seit dem 1. Januar 2017 und ist aus der Fusion der beiden LBS Immobilien Gesellschaften in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hervor-gegangen. Gemeinsam mit dem Sparkassen-Finanzverbund ist sie deutschlandweit Makler Nummer 1 bei der Vermittlung von Wohnimmobilien. Alleingesellschafterin ist die LBS Landesbausparkasse Südwest. Sitz der Gesellschaft ist Mainz.Pressekontakt:Verena QuastLBS Landesbausparkasse SüdwestTelefon: 06131 13-4052E-Mail: Verena.Quast@LBS-SW.deKathrin HartwigLBS Landesbausparkasse SüdwestTelefon: 0711 183-2377E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125992/4590981OTS: LBS SüdwestOriginal-Content von: LBS Südwest, übermittelt durch news aktuell