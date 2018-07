LBS Immobilien-Barometer NRW: Knappes Angebot treibt die Preise hoch

Münster (ots) -Klingt nicht nach einer schnellen Lösung für die Wohnungsnot: DasGrundstückangebot für den Wohnungsbau geht in NRW insgesamt leichtzurück, die Nachfrage dagegen steigen kräftig. Auf dem LBSImmobilien-Barometer, das mit einer Skala von - 10 bis + 10 dieStimmung auf dem Immobilienmarkt beschreibt, liegt der Nachfragewertfür Grundstücke bei + 8,1, das Angebot dagegen bei - 0,5.Die Folge: Die von empirica befragten Immobilienexperten der LBSund der Sparkassen erwarten, dass Bauland um weitere 5,7 Prozentteurer wird. "Besonders betroffen ist mit 7,8 Prozent dasMünsterland", so LBS-Sprecher Dr. Christian Schröder. Im Sieger- undSauerland liege die erwartete Preissteigerung mit + 2 Prozent dagegenin Höhe der normalen Teuerung.Nicht ganz so groß ist die Diskrepanz zwischen Angebot (Index +0,6 %) und Nachfrage (+ 5,5) bei den neuen Reihenhäusern."Entsprechend erwarten die Experten eine moderatere Preissteigerungum 3,6 Prozent", so Schröder. Der höchste Wert liegt hier in derRegion Niederrhein (+ 5,2 %).Beim Neubau von Wohnungen halten sich Angebot (Index + 4,3) undNachfrage (+ 6,5) sogar fast die Waage. "Dass die Preisprognosetrotzdem bei + 4,4 Prozent gesehen wird, liegt an den steigendenAnforderungen beim Neubau und an der hohen Auslastung derBaubetriebe", so Schröder. Überdurchschnittlich betroffen sind hierder Raum Köln/Düsseldorf (+ 5,1 %) und das Münsterland (+ 5 %).Pressekontakt:Dr. Christian SchröderTel.: 0251/412 5125 oder 0171/76 110 93Fax: 0251/412 5222E-Mail: christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell