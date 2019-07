LBS Bayern baut Geschäft erfolgreich aus / Darlehensvolumen um 25 Prozent erhöht - Lange Zinsbindung gefragt

München (ots) - Die LBS Bayern hat ihr Geschäft deutlichausgebaut. "2018 war für die LBS Bayern ein gutes Jahr, in dem wirbeachtliche Vertriebserfolge erzielt haben. Sowohl imBausparneugeschäft als auch im Finanzierungsgeschäft wurden dieErwartungen übertroffen", sagte der Vorstandsvorsitzende ErwinBumberger bei der Bilanz-Pressekonferenz der BayerischenLandesbausparkasse heute in München.Das Bausparneugeschäft ist 2018 um 8,7 Prozent auf 7,6 MilliardenEuro gestiegen. "Das ist das größte Plus seit 2010. Und wir rechnendamit, dass wir auch in diesem Jahr dieses hohe Absatzniveauerreichen werden. Unsere Produkte bieten langfristige Zinssicherheit,günstige Konditionen und große Flexibilität. Das trifft genau denBedarf der Menschen, die jetzt oder in Zukunft ein Eigenheimfinanzieren wollen", erklärte Bumberger.Finanzierungsgeschäft deutlich gesteigertIm Finanzierungsgeschäft wurde das Volumen der Auszahlungen 2018um ein Viertel auf gut 1,5 Milliarden Euro gesteigert. DieAuszahlungen der Bauspardarlehen legten um sechs Prozent zu auf 360Millionen Euro. Bei den Sofortfinanzierungen hat die LBS Bayern miteinem Plus von 29 Prozent auf 943 Millionen Euro einen Rekordwerterreicht. Das Geschäft mit Annuitätendarlehen ist um 52 Prozentgewachsen auf 225 Millionen Euro. "Für 2019 peilen wir ein ähnlichhohes Kreditgeschäft an", sagte Bumberger.Positive Entwicklung bei institutionellen KundenAuch das Geschäft mit institutionellen Investoren hat sicherfolgreich entwickelt. 2018 hat die LBS Bayern 115 Millionen EuroBausparsumme und 13 Millionen Euro an Sofortfinanzierungen mitKommunen und kommunalen Unternehmen abgeschlossen. Zusätzlich werdenim Verbund mit den Sparkassen seit vergangenem Jahr auchWohnungsunternehmen angesprochen. Hier wurde auf Anhieb eineBausparsumme von 95 Millionen Euro erzielt. Bumberger: "In diesemJahr werden wir uns voraussichtlich noch deutlich steigern."LBS bereitet Plattform für Drittvermittler vorEine zusätzliche Zielgruppe für die LBS sind Drittvermittler, alsofreie Finanzberater, die an ihre Kunden Baufinanzierungen vermitteln.Diese wickeln ihr Standardgeschäft großteils über Online-Plattformenab. Sie können dabei auch LBS-Produkte einbinden, in Kombination mitden Angeboten der Sparkassen. Künftig wird die S-FinanzgruppeDrittvermittlern auch eine eigene Poolingplattform bieten: die FORUMDirektfinanz GmbH. Sie ist eine Tochter der LBS West und bündelt dasPlattformgeschäft für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen. In derzweiten Hälfte dieses Jahres soll die Poolingplattformdeutschlandweit als zentrales Angebot der gesamten LBS-Gruppe zurVerfügung stehen. "FORUM wird für Finanzierungsvermittler reizvollsein. Die Plattform integriert neben dem Produktangebot aus demSparkassenverbund auch verbundfremde Anbieter. Sie vermitteltnützliche Servicevorteile: die Vorqualifizierung von Kundendaten,eine zentrale Betreuung, gezielte Schulungen oder auch rechtssichereKooperationsverträge. Auch davon versprechen wir uns zusätzlichesPotential", so Bumberger.Ergebnis auf prognostiziertem NiveauDas Betriebsergebnis vor Risikovorsorge hat sich 2018 gegenüberdem Vorjahr um gut 27 Millionen Euro auf 25,9 Millionen Euroverringert. Hier spiegelt sich vor allem ein Sondereffekt imZinsergebnis wider. Das Zinsergebnis liegt mit 151,4 Millionen Eurodeutlich unter dem Vorjahreswert von 182 Millionen Euro. AufGrundlage des Investmentsteuerreformgesetzes waren 2017 bis dahinthesaurierte Erträge von Geldanlagen in Spezialfonds entnommenworden. Dieser Effekt macht etwa 25 Millionen Euro aus. Daneben sinddie Zinserträge für Baudarlehen aufgrund des anhaltend niedrigenZinsniveaus gesunken. Das Provisionsergebnis konnte 2018 gegenüberdem Vorjahr um eine Million Euro verbessert werden. DerVerwaltungsaufwand lag mit 94,7 Millionen Euro um 10,3 Millionen Eurounter dem Vorjahreswert. Hierzu haben insbesondere Einsparungen beiLöhnen und Gehältern sowie geringere Aufwendungen fürAltersversorgung beigetragen. Der Saldo der sonstigen betrieblichenAufwendungen und Erträge liegt mit -26,7 Millionen Euro um achtMillionen Euro unter dem Vorjahreswert. Dies ist vor allem auf diegeänderte Abzinsungspraxis für Pensionsrückstellungen zurückzuführen,die in den Vorjahren zu einem deutlichen Entlastungseffekt geführthatte. Wie prognostiziert, liegt der Jahresüberschuss bei null. "Wirhaben uns in den vergangenen Jahren strategisch auf dieNullzinspolitik der Europäischen Zentralbank eingestellt und dabeibemerkenswerte Erfolge erzielt. Dennoch gilt weiterhin: Bis dieMaßnahmen sich auch in steigenden Erträgen niederschlagen, brauchenwir noch etwas Geduld", erklärte Vorstandsmitglied Gerhard Grebler.Fortschritte bei der Digitalisierung"Trotz der Belastungen durch das extreme Niedrigzinsumfeld werdenwir in diesem Jahr wichtige Investitionen anstoßen, um die LBS Bayernweiter voranzubringen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf derDigitalisierung", kündigte Grebler an. So unterstützt die LBS Bayernden digitalen Beratungsprozess, den immer mehr bayerische Sparkassenanbieten. Auf diesem Weg können seit März auch LBS-Bausparverträgeabgeschlossen werden. Kunden durchlaufen dann die kompletteAntragsstrecke digital und unterschreiben die Verträge sofortelektronisch. Alle Dokumente werden anschließend automatisiert an dieLBS übermittelt. Die finalen Vertragsunterlagen kann der Kunde überdas elektronische Postfach seiner Sparkasse empfangen. Grebler: "Wirgehen davon aus, dass zum Jahresende jede zweite bayerische Sparkassedie digitale Antragsstrecke im Einsatz haben wird. Wir sehen darineinen weiteren wichtigen Schritt, den Kunden die Beratung und denVertragsabschluss auf allen Wegen anzubieten, die sie wünschen."Wohneigentum in Bayern trotz höherer Preise realisierbarLBS-Vorstandschef Bumberger betonte, dass Wohneigentum in Bayerntrotz der gestiegenen Preise für viele machbar sei. Historischniedrige Zinsen, gestiegene Gehälter und die attraktive staatlicheFörderung mit Baukindergeld, bayerischer Eigenheimzulage undWohnriester relativierten die Preisanstiege und erleichterten dieImmobilienfinanzierung. Bumberger betonte, dass eine Nachbesserungder Wohnungsbauprämie wichtig sei, um das Ansparen von Eigenkapitalzu unterstützen: "Wenn diese Förderung nach über 20 Jahren endlich andie allgemeine Preis- und Gehaltsentwicklung angepasst wird, wie esdie große Koalition vereinbart hat, dann stärkt das dieAltersvorsorge insbesondere junger Menschen nachhaltig."Pressekontakt:LBS BayernJoachim Klein / PressesprecherTel.: 089 / 411 13 - 62 24E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell