LBS Bayern: 90 Jahre / Wegbereiter für Wohneigentum / Seit 1948 etwa zwei Millionen Wohnungen mitfinanziert

München (ots) - Die LBS Bayerische Landesbausparkasse blickt auf einetraditionsreiche und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Am 8. Dezember1929 begann sie als öffentliche Bausparkasse für Bayern, überstand denWeltkrieg, leistete Wiederaufbauhilfe, gestaltete Bau- und Wohnungspolitik mit.Auch heute ermöglicht sie Bauherren, Käufern und Modernisierern, Eigenkapitalanzusparen und zinssichere, günstige Darlehen sowie staatliche Fördermittel inAnspruch zu nehmen.Die Idee des Bausparens war bereits 1782 in Birmingham entstanden. Damals hattenWerftarbeiter einen Verein gegründet mit dem Zweck, gemeinsam in eine Kasse Geldeinzuzahlen. Damit sollte dann für jedes Mitglied nacheinander ein Hausbaufinanziert werden. Das System des kollektiven Bausparens war erfunden. InDeutschland gehen die Bausparanfänge in das Jahr 1885 zurück, als Friedrich vonBodelschwingh mit seinem "Deutschen Verein Arbeiter-Heim" die Wohnungsnachfrageder Industriearbeiter zu lösen versuchte. Die ersten deutschen Bausparkassenwurden Mitte der zwanziger Jahre gegründet.Das genaue Geburtsdatum der Landesbausparkasse in Bayern ist der 8. Dezember1929. An diesem Tag unterzeichnete der damalige Innenminister Dr. Karl Stützeljenes Dokument, das dem Bayerischen Sparkassen- und Giroverband die Erlaubniserteilte, eine Bausparkasse zu gründen. Am 1. Januar 1930 nahm das zuerst"Öffentliche Bausparkasse für Bayern" genannte Institut als Abteilung derBayerischen Gemeindebank mit einer vierköpfigen Büromannschaft seine Tätigkeitauf.Seit der Währungsreform 1948 hat die LBS Bayern rund 5,6 MillionenBausparverträge mit einer Gesamtsumme von 89 Milliarden Euro zugeteilt. Sowurden in ganz Bayern rund zwei Millionen Wohnungen, hauptsächlich in Ein- undZweifamilienhäusern, mitfinanziert. Waren es im ersten Geschäftsjahr 1930 noch889 neu abgeschlossene Bausparverträge über die Summe von 3,5 MillionenReichsmark, so betreuen die LBS- und Sparkassenberater in Bayern heute rund 1,5Millionen LBS-Bausparer mit 1,8 Millionen Bausparverträgen und 65 MilliardenEuro Bausparsumme. Vermittelt wurden von der Währungsreform bis heute über zehnMillionen Bausparverträge mit einer Bausparsumme von etwa 230 Milliarden Euro.Wohneigentum für breite Bevölkerungsschichten ist das zentrale Anliegen der LBS.Der Slogan "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause" ist Programm. Als in Bayernpräsenter Partner rund um die Immobilie sorgt sie dafür, dass jeden Tag neueGrundsteine für eigene vier Wände gelegt werden. Wohneigentum steht als Sparzielauf der Wunschliste der Menschen ganz oben. Die Mehrheit der Bevölkerung siehthierin die beste Form der Altersvorsorge und Bausparen ist dafür der bewährteWegbereiter und Wegbegleiter.