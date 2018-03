LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg gewinnt Marktanteile / Marktführerschaft im Norden ausgebaut / Starker Anstieg bei Baufinanzierungen / LBS Immobilien GmbH mit Rekordergebnis

Kiel (ots) - Die LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AGhat im vergangenen Jahr rd. 34.000 neue Bausparverträge im Wert vonüber 1,7 Milliarden Euro abgeschlossen. In einemwettbewerbsintensiven Umfeld steigerte sie ihren Marktanteil zumJahresende 2017 um 1,4 Prozentpunkte auf 37,8 Prozent.Mit insgesamt 208 Millionen Euro (Vorjahr 159 Mio. Euro) stieg derAnteil der Baufinanzierungen um rund 30 Prozent im Vergleich zumVorjahr. "Die langjährige Zinssicherung gewinnt zunehmend auch fürKommunen an Bedeutung", kommentiert Jens Grelle,Vorstandsvorsitzender der LBS, dieses Ergebnis. Auch Produkte mitstaatlicher Förderung werden weiter nachgefragt. Wegen der Erhöhungder Riester-Grundzulage auf 175 Euro im Januar 2018 ist auch hier voneiner zusätzlichen Belebung auszugehen.Rekord-Ergebnis der Immobilientochter LBS-IDie in Schleswig-Holstein tätige Immobilientochter LBS ImmobilienGmbH hat im vergangenen Jahr 1.391 Objekte vermittelt. DasKaufpreisvolumen wurde um 43,2 Millionen auf 258,5 Millionen Eurogesteigert. Damit erzielte die LBS-I das beste Ergebnis seit ihremBestehen. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Immobilie betrug rund186.000 Euro. Sowohl bei den Einfamilienhäusern als auch beiEigentumswohnungen dominierten die Gebrauchtimmobilien.AusblickBezahlbarer Wohnraum werde weiter nachgefragt. "Kunden schätzendas LBS-Bausparen als wichtiges Zinssicherungsinstrument in einerBaufinanzierung - gerade jetzt in der Niedrigzinsphase", betontGrelle. Er rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit einem starkenBauspar-, Finanzierungs- und Immobilienvermittlungsgeschäft.Pressekontakt:Holger Schramm, Leiter Vertriebsmanagement und KommunikationLBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AGTel.: 0431 20000824, E-Mail: Holger.Schramm@lbs-shh.deOriginal-Content von: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, übermittelt durch news aktuell