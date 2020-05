Hamburg (ots) - "Nie war gemeinsam etwas Gutes zu tun, so wichtig und richtig wie in diesen Zeiten", betont Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS.Daher kooperiert die LBS jetzt mit Deutschlands größter Spendenplattform https://www.betterplace.org/de , um Vereine und Projekte in Schleswig-Holstein und Hamburg schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll zu unterstützen.Unter dem Motto `Lebensräume schaffen´ wurden sechs Projekte ausgewählt, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Lebensumfeld von Mensch oder Tier nachhaltig zu erhalten bzw. zu verbessern. Die Aktion ist am 30. April gestartet. Wenn Sie wissen möchten, welche Projekte die LBS unterstützt und Sie mithelfen wollen: http://lbs-verdoppelt.betterplace.org/ (https://www.betterplace.org/de/matching- funds/298-lbs-schleswig-holstein-hamburg)"Jeder Spender kann von Zuhause aus online etwas Gutes tun", so Grelle, "unterstützen Sie mit uns diese Projekte. Dafür bedanken wir uns schon jetzt herzlich."Pressekontakt:Sie haben Fragen? Diese beantwortet gern:LBS-Pressesprecher Holger SchrammTelefon: 0431 20000-824E-Mail: Holger.Schramm@lbs-shh.deLBS Bausparkasse Schleswig-Holstein AGBehringstraße 120, 22763 HamburgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107638/4587120OTS: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AGOriginal-Content von: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, übermittelt durch news aktuell