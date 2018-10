LBSI steuert neues Rekordergebnis an / Immobilienpreise im Osten ziehen an / Bausparen als Finanzierungsinstrument im Aufwind

Potsdam (ots) - Die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden hat imlaufenden Jahr in Ostdeutschland noch einmal deutlich an Fahrtaufgenommen. Neben Mieterhaushalten suchen angesichts des anhaltendenNiedrigzins-Umfeldes auch Investoren auf dem Immobilienmarkt nachsicheren Anlagen. Damit wird das Angebot für den klassischenSelbstnutzer zusätzlich eingeengt.In diesem dynamischen Marktumfeld hat die LBS Immobilien GmbHPotsdam (LBSI) in den ersten drei Quartalen 2018 insgesamt 3.117Immobilien mit einem Kaufpreisvolumen von 451 Millionen Eurovermittelt. Im Vergleich zu 2017 ist das eine Steigerung von 10,6Prozent bei den Objekten und 22,7 Prozent beim Volumen. Damit deutetalles darauf hin, dass das bislang erfolgreichste Jahr derUnternehmensgeschichte noch einmal klar übertroffen wird.Immobilienpreise ziehen an"Unsere Makler stellen fest, dass die in den letzten Jahrenspürbare Angebotsverknappung bei gebrauchten Wohnimmobilien weiterzugenommen hat", so LBSI-Geschäftsführer Mathias Wahsenak. Dadurchsind die Preise in vielen Städten und Gemeinden gestiegen. DieSteigerungen können insbesondere in Ballungsräumen sowie bei Objektenin exponierten Lagen schon einmal deutlich ausfallen. Das zeigt einBlick auf die Landeshauptstädte des Geschäftsgebietes. So sindbeispielsweise die Kosten für neue Eigentumswohnungen in Dresden um20 und in Potsdam um 29 Prozent gestiegen. Gebrauchte Reihenhäuserhaben in Magdeburg um 9 und in Schwerin um 31 Prozent angezogen.Für die nächste Zeit rechnen die Makler mit wachsender Nachfragebei anhaltendem Preisdruck. Der Trend zur Gebrauchtimmobilie wirdsich fortsetzen, das Angebot in den Städten und wirtschaftsstarkenLandkreisen sich weiter verknappen. Die Preisabschläge bei Gebraucht-gegenüber Neubauobjekten werden jedoch bestehen bleiben. Hinzu kommtdas immer noch geringe Zinsniveau. Dadurch bleibt Wohneigentum inOstdeutschland auch künftig finanzierbar.Schon moderater Zinsanstieg belastetDoch die Zeichen verdichten sich, dass die politisch motivierteNiedrigzinsphase zu Ende geht. Und noch unterschätzen viele nach derlangen Zeitspanne den Einfluss selbst eines moderaten Anstiegs."Jedes Prozent kostet eine Menge Geld", weist Mathias Wahsenak aufdie Konsequenzen hin. Ein Beispiel: Für ein Immobiliendarlehen über200.000 Euro werden bei einem aktuellen Zins von 1,5 Prozent und zehnJahren Laufzeit monatlich 250 Euro Zinsen fällig. Steigen die Zinsennur um ein Prozent, erhöht sich die Belastung in dieser Zeitspanne umrund 18.000 Euro.In dieser Situation entfaltet Bausparen seine besondere Stärke.Kunden können das niedrige Niveau von heute für die gesamte Laufzeitihrer Finanzierung festzurren. Dies gilt auch für erst in einigenJahren geplante Bauvorhaben. Kein anderes Finanzprodukt bietet einevergleichbare Sicherheit. Und so befindet sich auch die LBSI-Mutter,LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, im Aufwind. Sie konnte ihrNeugeschäft in den ersten neun Monaten um 6,0 Prozent auf 1,8Milliarden Euro steigern.Staatliche Unterstützung schafft EntlastungAngesichts sich mehrender Anzeichen für eine Zinswende und dersteigenden Immobilienpreise sind die von der Großen Koalitionbeschlossenen Verbesserungen bei der Wohneigentumsbildung einwichtiges Signal. Mit der Anhebung der Riester-Grundzulage, demBaukindergeld, der vorgesehenen Entlastung von Ersterwerbern bei derGrunderwerbsteuer und den angedachten Anpassungen bei derWohnungsbauprämie erhalten mehr Haushalte die Chance, mit Eigentumfür das Alter vorzusorgen. Allein durch das Baukindergeld erhöht sichdas Potenzial an jungen Mieterhaushalten, die aufgrund ihrerEinkommens- und Eigenkapitalsituation für einen Wohneigentumserwerbin Frage kommen, in Ostdeutschland um 23.200. Zu diesem Ergebniskommt eine Modellrechnung des Forschungsinstituts empirica.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell