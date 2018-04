LBBW muss Bereitstellungszinsen von 48.925,00 Euro zurückzahlen

Stuttgart/Hamburg (ots) - Das Landgericht Stuttgart hat LandesbankBaden-Württemberg (LBBW) mit Urteil vom 12. April 2018 - 12 O 335/17- zur Rückzahlung von Bereitstellungszinsen in Höhe von 48.925,00Euro verurteilt. Der von HAHN Rechtsanwälte vertretene Kläger schlossim Februar 2007 einen Immobiliendarlehensvertrag über 170.000,00 Euromit der LBBW. Im Darlehensvertrag wurde vereinbart, dass der Klägerfür den Fall der Nichtabnahme des Darlehens einen Bereitstellungszinsvon 3 Prozent zu zahlen hatte. Die LBBW zog deshalb bis ins Jahr2017 die vertraglich vereinbarten Bereitstellungszinsen in Höhe voninsgesamt 48.925,00 Euro vom Konto des Klägers ein. Mitte 2016 fandder Kläger heraus, dass die Vertragsunterlagen der LBBW einefehlerhafte Widerrufsbelehrung enthielt. Da die Frist zur Ausübungdes Widerrufsrechts aus diesem Grund noch nicht in Lauf gesetztworden war, erklärte der Kläger den Widerruf unter Berufung auf dieFehler im Vertrag. Jetzt verurteilte das Landgericht Stuttgart dieLBBW zur kompletten Rückzahlung der 48.925,00 Euro anBereitstellungszinsen.Auf den Widerruf reagierte die LBBW mit einer sogenanntennegativen Feststellungsklage beim Landgericht Frankfurt am Main. DieBank wollte bei dem für den Kläger zuständigen Gericht feststellenlassen, dass der Widerruf unwirksam war. Bereits diesen Rechtsstreithatte die LBBW verloren (vgl. Landgericht Frankfurt/M., Urteil vom27.04.2017 - 2-05 O 231/16 -). Daher hatte das Landgericht Stuttgartnur noch zu klären, ob der Kläger die eingezogenenBereitstellungszinsen als Rechtsfolge des erklärten Widerrufszurückfordern konnte. Im Falle des Widerrufs und der damitverbundenen Rückabwicklung hat der Darlehensnehmer zwar grundsätzlichgemäß § 346 Abs. 2 BGB Wertersatz zu leisten. Nach der Rechtsprechungdes Bundesgerichtshofes und der Oberlandesgerichte Stuttgart und Hammgilt dies aber nur hinsichtlich der tatsächlich überlassenen Teileder Darlehensvaluta. Da es jedoch nicht einmal teilweise zu einerÜberlassung der Darlehensvaluta gekommen ist, muss der Kläger lautLandgericht Stuttgart auch keinen Wertersatz leisten. In der Folgeverurteilte das Landgericht Stuttgart die LBBW jetzt zur komplettenRückzahlung der 48.925,00 Euro an Bereitstellungszinsen."Für die Landesbank Baden-Württemberg sind die beidenKlagverfahren gegen ihren Bankkunden dumm gelaufen", kommentiert derFachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte etwas scherzhaft die vonseiner Kanzlei geführten Verfahren beim Landgericht Frankfurt/M. undbeim Landgericht Stuttgart. "Und - so ein altes deutsches Sprichwort- Übermut tut selten gut", ergänzt Hahn.HAHN Rechtsanwälte bietet allen Verbrauchern eine kostenfreieErstbewertung über die Widerrufsbarkeit ihresImmobiliendarlehensvertrages an. Die Kanzlei vertritt beimDarlehenswiderruf bundesweit Tausende von Darlehensnehmern. "Alleinim Jahr 2017 haben wir in vergleichbaren Widerrufsfällen bundesweitmehr als 20 positive Urteile für unsere Mandanten erstritten", teiltHahn abschließend mit. "So erfolgreich ist derzeit keine andereKanzlei auf diesem Gebiet". Weitere Informationen finden Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/widerruf-von-darlehen.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:peter.hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell