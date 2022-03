LBBW Global Warming R: So kann es kommen!

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? LBBW Global Warming R gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 19. November 2021 ein Kurshoch von 89,90 Euro zu notieren. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -16,53 Prozent. In den vergangenen 123 Tagen mussten die Anleger von LBBW Global Warming R mit Erleben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung