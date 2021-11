LBBW Global Warming R Fonds: Macht jetzt ein Investment Sinn?

Die Analyse des 52 Wochentiefs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Das 52 Wochentief, welches der Fond am 03. Dezember 2020 erreichte, lag bei 64,46 Euro. Seither kletterte der Kurs um 37,50 Prozent in Richtung Norden. Das sind doch freudige Werte, die die Kapitalanleger von LBBW Global Warming R Fonds in den letzten 362 Tagen zu sehen bekommen haben.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!