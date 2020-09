LA Auto Show auf Mai 2021 verschoben

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die LA Auto Show verschoben und wird vom 21. - 31. Mai 2021 stattfinden. Der neue Veranstaltungszeitraum im Frühjahr, in den auch das Memorial-Day-Wochenende fällt, bietet aufregende neue Gelegenheiten für Verbraucher und Partner.Die LA Auto Show®, die jährlich im Los Angeles Convention Center abgehalten wird, wird um sechs Monate auf das Frühjahr 2021 verschoben. Der ursprünglich für den Zeitraum vom 20. - 29. November 2020 geplante öffentliche Teil der Messe wird jetzt vom 21. - 31. Mai 2021 stattfinden. Die Pressetage (auch als AutoMobility LA(TM) bekannt) wurden vom 18. - 19. November 2020 auf 19. - 20. Mai 2021 verschoben."Wir sind dankbar für die fortlaufende Unterstützung des LA Convention Center, der Stadt Los Angeles und aller unserer Partner aus der Automobilbranche", so Lisa Kaz, CEO der LA Auto Show. "Das Memorial-Day-Wochenende ist ein fantastischer Zeitpunkt für Außenveranstaltungen und Produktdebüts. Das Wetter in LA schafft aufregende neue Gelegenheiten für eine Frühjahrsmesse."Die Messe ist eine wesentliche treibende Kraft im Ökosystem für Neuwagenverkäufe, das für die Wirtschaft von Los Angeles von großer Bedeutung ist, und die neuen Messedaten liefern den lokalen Händlern in einer kritischen Zeit einen dringend benötigten Auftrieb. "Wir freuen uns sehr, dass die LA Auto Show im Mai stattfinden wird. Der Memorial Day ist stets eine wichtige Zeit für unsere Händler. Wir sehen mit Vorfreude der Aufregung entgegen, die die Messe unter Verbrauchern auslöst, die sich darauf freuen, die neuesten Fahrzeuge live und persönlich zu erleben", so David Ellis, Präsident der Greater Los Angeles New Car Dealers Association (GLANCDA).Ihrem langjährigen Ruf als eine führende globale Automobilveranstaltung folgend, können die Teilnehmer erwarten, die neuesten und heißesten Fahrzeuge zu sehen sowie fesselnde interaktive Ausstellungen, Testfahrten und Außenveranstaltungen zu erleben. Während sie wie in früheren Editionen bestrebt sind, eine erinnerungswürdige, unterhaltsame Erfahrung zu schaffen, bleibt die Gesundheit der Teilnehmer und der gesamten Gemeinschaft die oberste Priorität der Messeveranstalter.Informationen zur LA Auto Show:Die 1907 gegründete LA Auto Show®, eine der weltweit ersten Automobilmessen und ein geschätztes Symbol von LA, wird vom 21. - 31. Mai 2021 im Los Angeles Convention Center stattfinden. Die AutoMobility LA, die Presse- und Handelstage der Messe, werden vom 19. - 20. Mai 2021 stattfinden. Auf der AutoMobility LA enthüllt die Automobilbranche bahnbrechende neue Fahrzeug- und technische Innovationen und gibt vor den Medien und Branchenexperten aus der ganzen Welt strategische Ankündigungen bekannt. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealers Association (Vereinigung der Neuwagenhändler des Großraums Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben, in dessen Besitz sie sich befindet. Um die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=2197128336&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D409986908%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=3615241388&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D2228141405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=290576610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D3465244866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram) und registrieren Sie sich unter http://www.laautoshow.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=3822074625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D3754175049%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D3764946815%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%2526e%253D%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F%26a%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F) für Benachrichtigungen. Für weitere Informationen über die AutoMobility LA gehen Sie bitte auf http://www.automobilityla.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=1771204517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D349690250%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D2418306117%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%2526e%253D%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F%26a%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F) und folgen Sie AutoMobility LA auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=2978974621&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D1104667628%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=2575488193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D618978914%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907400-1&h=3182730122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2907400-1%26h%3D1661979219%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram).Pressekontakt:Jonathan LoweChief Marketing OfficerLA Auto Show / AutoMobility LATelefon: 213.666.9068E-Mail: media@laautoshow.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpgOriginal-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell