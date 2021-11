LAVERA ist MARKE DES JAHRHUNDERTS für NATURKOSMETIK*

Hannover (ots) -Mit der Ernennung zur "Marke des Jahrhunderts" und als Teil der einzigartigen Enzyklopädie erhält lavera ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal - und wird damit zur wegweisenden Leuchtturmmarke für Naturkosmetik. *Seit 2019 gehört lavera zu den knapp 200 Marken, die von der Jury Deutsche Standards zur "Marke des Jahrhunderts" ernannt wurden. "Mit innovativem Marketing, frischen Vertriebsideen und kreativer Kommunikation schuf Firmen- und Markengründer Thomas Haase eine 'wahre Marke' ", heißt es im Markenbuch.[1]Auch das neu erschienene 20. Markenbuch erzählt die Geschichten von Leuchtturmmarken meist familiengeführter, mittelständischer Unternehmen der Deutschen Wirtschaft, die durch ihre jahrzehntelange Markenarbeit und mit ihren jeweiligen Innovationen eine Produktgattung entscheidend geprägt haben - national und international.LAVERA - DIE NATURKOSMETIKLavera als Vollsortimenter zählt seit Oktober 2019 zu den MARKEN DES JAHRHUNDERTS - und steht damit sinnbildlich für die Produktgattung Naturkosmetik.Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 hat die zertifizierte Naturkosmetikmarke ein rasantes Wachstum hingelegt und ist heute in über 40 Ländern erfolgreich gelistet. Verträgliche und wirksame Naturkosmetik zu entwickeln, sie hauptsächlich mit natürlichen Inhaltsstoffen herzustellen und für alle verfügbar zu machen, ist die Vision des Firmen- und Markengründers Thomas Haase - genauso wie der Anspruch, die Natur für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.Seine erste Erfindung im Jahr 1975 war ein intensiv pflegender, hypoallergener Lippenpflegestift. Viele Produktinnovationen wie 100% mineralischer Sonnenschutz, der erste Naturkosmetik-Selbstbräuner für Gesicht und Körper oder das erste Naturkosmetik-Mousse-Make-up machten lavera im Laufe der Jahre zu einem unverwechselbaren Trendsetter.Eine aktive Mitgestaltung des Naturkosmetikmarktes stand schon immer im Mittelpunkt. Ab 2005 zum Beispiel eroberten die natürlichen Duftwelten der lavera Serie Body SPA (sanus per aquam, Gesundheit durch Wasser") die Kosmetikregale. Mit dem Engagement auf der Berlin Fashion Week und dem eigenen lavera Showfloor hat lavera von 2010 bis 2017 nicht nur nachhaltige Mode inszeniert, sondern auch gezeigt, dass Natur-Make-up auch auf dem Catwalk en Vogue ist.Die Mission von lavera ist es zu zeigen, dass Naturkosmetik stets gleichwertig oder sogar noch besser als herkömmliche Kosmetik wirkt. In der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung werden seit über 33 Jahren die Wirkgeheimnisse der Natur entschlüsselt. "Lavera. Natur, die Du fühlst" ist der Anspruch der lavera Pflegekonzepte mit Schwerpunkt auf Gesichts- und Körperpflege, Haarpflege Sonnenschutz und dekorative Kosmetik: Milde Shampoos reinigen sanft, leichte Cremes ziehen schnell ein, natürliche Düfte verwöhnen die Sinne."Für uns ist die Natur die wahre Kosmetik und die bessere Wahl für Haut und Umwelt" - so die tiefste Überzeugung des Firmen- und Markengründers Thomas Haase, der sich über die ehrenvolle Auszeichnung besonders freut und als charismatischer Wegbereiter selbst zu den Pionieren der Naturkosmetikbranche zählt.[1] Deutsche Standards, Marken des Jahrhunderts November 2021Die Ehrung DEUTSCHER STANDARD - MARKEN DES JAHRHUNDERTSzählt zu den ältesten Auszeichnungen in Deutschland, die von dem Publizisten, Schriftsteller und Fotograf Jörg Kirchbaum ins Leben gerufen wurden. 1988 erschien erstmals eine Zusammenfassung deutscher Marken, die sinnbildlich für eine Produktgattung stehen. Im Jahr 2002 übernahm Dr. Florian Langenscheidt die DEUTSCHEN STANDARDS und veröffentlichte die Enyzklopädie Marken des Jahrhunderts", deren Rechte er 2018 an den Tempus Corporate Verlag abgegeben hat.[1]Schönheit, Natürlichkeit, Wirksamkeit - laveras Erfolgsrezept seit 1987Seit der Gründung der Marke lavera im Jahr 1987 war es das Ziel von Gründer und Inhaber Thomas Haase, Naturkosmetik für jeden zugänglich zu machen. Mittlerweile ist lavera eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands mit dem Ziel, die Wirkgeheimnisse der Natur immer wieder neu zu entschlüsseln und diese in innovativen und natürlichen Produkten abzubilden. Nachhaltigkeit ist bei lavera schon immer eine Herzensangelegenheit und so engagiert die Marke sich nicht nur für verschiedene nationale und internationale Klimaschutzprojekte, sondern setzt bei den Produktverpackungen konsequent auf wiederverwendbare Materialien. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. Zertifizierte Naturkosmetik: lavera. Natur, die du fühlst.[1] Quelle Marken des Jahrhunderts 2019