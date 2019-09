LANXESS nimmt Anlage für Hochleistungswerkstoffe in Changzhou in Betrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 25. September hat LANXESS(Changzhou) Co., Ltd., seine Anlage für Hochleistungswerkstoffe imChangzhou National Hi-Tech District (CND) in Betrieb genommen. Inseiner vierten Produktionsstätte im CND wird LANXESSHochleistungswerkstoffe der Marken Durethan und Pocan für denAutomobilbau sowie elektrische und elektronische Anwendungenherstellen.Wang Quan, Sekretär des Kommunalausschusses von Changzhou derKPCh, sagte: "Wir, die Mitglieder des Kommunalausschuss von Changzhouder KPCh, die Mitarbeiter der Kommunalregierung von Changzhou und desChangzhou National Hi-Tech District, glauben an unsere Mission, dieWirtschaft durch sinnvolle Dienstleistungen zu unterstützen, um einmarktorientiertes Geschäftsumfeld innerhalb rechtlicherRahmenbedingungen zu schaffen, die weltoffen sind und internationalenVorschriften vollumfänglich erfüllen. Wir sind bestrebt, dieLANXESS-Standorte in Changzhou mit ausgezeichnetem und effizientemService zu unterstützen, damit LANXESS nach der Entscheidung für CNDals Standort seines neuesten Werks mit Zuversicht in die Zukunftblicken kann."LANXESS ist ein führender globaler Spezialchemie-Konzern. SeinKerngeschäft bilden F&E, Herstellung und Vertrieb von chemischenZwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen.2010 investierte das Unternehmen 390 Mio. USD in LANXESS (Changzhou)Co., Ltd, in der Changzhou Binjiang Economic Development Zone (CZBJ)innerhalb der CND mit einem eingetragenen Kapital von 130 Mio. USD.Bislang hat die LANXESS Gruppe vier Anlagen innerhalb der CZBJgebaut.Informationen zu Changzhou National Hi-Tech District (CND)Changzhou National Hi-Tech District (CND) befindet sich mitten imYangtse-Flussdelta. Mehr als 1.600 ausländisch investierteUnternehmen haben sich in CND angesiedelt. CND treibt derzeit dieEntwicklung voran und intensiviert den Aufbau einer Industriebasis,um die 2 Kernsegmente Anlagenbau (Präzisionsmaschinen) und neueMaterialien zu vergrößern und zu stärken. Zu den aufstrebendenBranchen zählen Informationstechnologie, Biomedizin, Fahrzeuge mitneuen Antriebsformen, Fotovoltaik und Luftfahrt, in denen innovativeUnternehmen tätig sind.Verwandte Links: www.cznd.gov.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1000923/Changzhou_National_Hi_Tech_District.jpgPressekontakt:Chris Cao+86-15951200078chriscao@cznd.org.cnOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell