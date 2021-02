LANXESS: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei LANXESS zu erkennen. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 63,40 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 66,70 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

