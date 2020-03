LANXESS: Tal der Tränen noch nicht erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Wie viele andere Werte am deutschen Aktienmarkt befindet sich auch die LANXESS-Aktie derzeit im freien Fall. Die Vehemenz des Abverkaufs wird vor allem dann deutlich, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich in die längerfristigen Charteinstellungen vertieft. In diesen wird deutlich, dass die entscheidende Schwäche bereits in der ersten Februarhälfte, also noch vor der Corona-Panik, aufgetreten ist.

Den Bullen gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung