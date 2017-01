LANXESS: Operative Marge deutlich verbessert!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

LANXESS hat in den ersten 9 Monaten weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der Umsatz ging um 5,1% auf 5,8 Mrd € zurück. Dabei legte der Gewinn um über ein Viertel auf 2,08 € pro Aktie zu. Die operative Marge hat sich deutlich verbessert. Zudem sind weniger Sonderbelastungen angefallen, und die Rohstoffpreise haben sich schrittweise erholt. Die jüngsten Erfolge möchte LANXESS für externes Wachstum nutzen. Geplant ist die Übernahme von Chemtura, einem US-Spezialisten für Flammenschutz- und Schmierstoffadditive. Zu dessen Produktportfolio zählen aber auch Urethane und Organometalle.

Die Absatzzahlen konnten in allen Segmenten erhöht werden

Mit Chemtura baut LANXESS seine Marktmacht in den USA deutlich aus. Der Zukauf stellt die größte Unternehmensübernahme der Konzerngeschichte dar. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 1,9 Mrd €. Um diese Mega-Übernahme stemmen zu können, wurden zwei Anleihen mit einem Volumen von je 500 Mio € am Markt platziert. Die Laufzeiten betragen 5 und 10 Jahre. Zuvor wurde bereits eine Spezialsparte für Desinfektion und Hygienelösungen vom Konkurrenten Chemours übernommen.

Neben den gelungenen Akquisitionen können aber auch im operativen Kerngeschäft Erfolge gefeiert werden. In allen Segmenten konnten die Absatzzahlen erhöht werden. Zudem steigt der Kautschukpreis stetig an. Gleichzeitig versucht LANXESS weitere Kostensenkungsmaßnahmen durchzuführen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und höhere Margen zu erzielen. So konnte die EBITDA-Marge jüngst von 12 auf 13,4% gesteigert werden.

