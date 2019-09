LANXESS Aktie: Gewonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Am Donnerstag (26. September 2019) meldete sich LANXESS mit einer Meldung – man habe den ersten Preis in einem Wettbewerb des Verbandes der Chemischen Industrie erhalten. Und zwar ging es dabei laut LANXESS um den sogenannten „Responsible-Care-Wettbewerb“. Das ist demnach ein Wettbewerb, bei dem Verbesserungen der „Leistungen für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit“ hervorgehoben werden sollen. Also durchaus eine löbliche Initiative. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



