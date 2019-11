LANGRIA: Führende Marke für Wohneinrichtung wird im SLEEP GUIDE von United Airlines präsentiert

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Im Oktober 2019 veröffentlichteUnited Airlines den SLEEP GUIDE in der Oktober-Ausgabe seinesBordmagazins und die führende Einrichtungsmarke LANGRIA wurde zurPräsentation ausgewählt. 11,6 Millionen Passagiere von UnitedAirlines konnten durch das Magazin Hemispheres mehr über diehochwertigen Schlafprodukte von LANGRIA erfahren.Ausgezeichnete Produkte und globale Expansion der MarkeLANGRIA ist bekannt für seine umfassende Produktpalette, die zumSchlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und noch mehr passt. DieHaushaltsprodukte zur Aufbewahrung bieten unkompliziertes Design undeinfache Montage; die Polster- und Textilausstattung verschafftKomfort und eine hervorragende Nutzererfahrung und dieHaushaltsprodukte aus Paneelen kreieren eine natürliche und warmeAtmosphäre. In jüngster Zeit sind die meistverkauften Produkte,beispielsweise schnörkellose Kommoden mit Schmuckschränkchen,Holz-Spiegelschränke und Spielsessel, äußerst populär geworden, dennsie bieten ein einzigartiges Design und praktische Schlichtheit.Erstklassige Qualität und die Auswahl an Kategorien sind dieSchlüsselmerkmale, um einen reißenden Absatz beizubehalten, währendgleichzeitig die Eigenschaften und Schlichtheit der Produkte für denMarkenaufbau und den Umsatz von großer Bedeutung sind."Alle unsere originären Designs basieren auf der Nachfrage amMarkt und der Resonanz mithilfe von Big Data und sie zielen daraufab, wesentliche Problempunkte der Nutzer zu beheben", sagte Anna,eine der Produktdesigner von LANGRIA. Um die Original-Designs zuschützen, legt LANGRIA sehr viel Wert auf Patente. Zum August 2019hielt LANGRIA 22 Patente und die jährlichen Umsätze der patentiertenProdukte übertreffen 10 Millionen USD pro Jahr.Als der Amazon-Bestseller TOP 1 in drei aufeinanderfolgendenJahren erstrecken sich die Vertriebskanäle von LANGRIA über mehrereLänder und vereinen Online- und Offline-Vertriebsmodelle. DieVertriebskanäle umfassen B2B, B2C und weitere Umsatzquellen, vondenen die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Spanien,Deutschland und Italien mehr als 90 % des Gesamtumsatzes ausmachen.LANGRIA: Zuhause beginnt hierDie "Elemente" einer Familie sind eng mit dem Aufbau, denLaufbahnen, Hobbys und dem Lebensstil der Familienmitgliederverbunden. LANGRIA, das als Marke im Bereich Heimausstattung führendund jeden bei der Gestaltung eines komfortablen Zuhauses unterstützenmöchte, kann nur gute Beratung bereitstellen, um über die Dekorationdes Zuhauses nachzudenken.Bisher hat LANGRIA über 1,8 Millionen Fans weltweit gewonnen undist unter jungen Konsumenten besonders nachgefragt. In Zukunft wirdLANGRIA den internationalen Markt umfassend erkunden und noch mehrhochwertige Produkte lancieren, um durch kontinuierliche Innovationdas Leben in Komfort für den Massenmarkt der Verbraucher zuermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttps://www.langria.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030010/LANGRIA.jpPressekontakt:Lilac+86-136-3259-2293pr@globalegrow.comOriginal-Content von: LANGRIA, übermittelt durch news aktuell