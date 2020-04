"LAND ROVER hilft helfen" - die Initiative für mehr garantierte Mobilität von lokalen Hilfsorganisationen und sozialen Diensten wird Partner der #InitiativeMUT von TELE 5! (VIDEO)

München (ots) - Und hier ist das fünfte mutige Projekt, das wir mit #InitiativeMUT unterstützen wollen: LAND ROVER hilft helfen!Die Corona-Krise trifft die Bedürftigen am härtesten - umso wichtiger ist es nun, dass soziale Organisationen, ihre Arbeit aufrechterhalten können. Die Ersthelfer, Versorger und das medizinische Personal gehen Tag für Tag mutig voran und leisten essenziell wertvolle Arbeit. Um wohnungslosen, bedürftigen und kranken Menschen in diesen Zeiten weiterhin Hilfe anbieten zu können, ist vor allem eines entscheidend: Mobilität.Deswegen stellt Jaguar Land Rover weltweit mehr als 300 Fahrzeuge Hilfsorganisationen im Kampf gegen Corona zur Verfügung. Mit der Initiative "Land Rover hilft helfen" unterstützt das Unternehmen mit seinen Handelspartnern in Deutschland lokale Organisationen des Gesundheitswesens und soziale Dienste, wie z.B. die Tafeln in Niederberg, Offenbach, Ratzeburg, Wuppertal und Bielefeld uvm., den ASB in Frankfurt, die Uniklinik Hamburg Eppendorf oder die GPE in Mainz, um die tägliche Versorgung von Bedürftigen mit Lebensmitteln und Medikamenten aufrechtzuerhalten.Geschäftsführer von Jaguar Land Rover Deutschland, Jan-Kas van der Stelt , sagt: Unser Unternehmen tut alles in seiner Macht stehende, um seine Gemeinden im Kampf gegen den Virus zu unterstützen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir auch in Deutschland unseren Teil dazu beitragen können denen zu helfen, die es am meisten brauchen."Solidarität und soziale Verantwortung zeigen und den Helfern helfen - eine tolle und mutige Aktion von Jaguar Land Rover , die wir deshalb mit der #InitiativeMUT gerne fördern!Zur Erinnerung: Mit der #InitiativeMUT geben wir den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnen, etwas zurück. Als privater Fernsehsender stellen wir kostenlose Werbeflächen zur Verfügung für Projekte, Firmen, kleine Gewerbe, Künstler oder Initiativen von Einzelpersonen. All jene, die ihre Kreativität und ihren Mut nutzen, inmitten der Krise umzudenken und zuvor undenkbare Wege eingeschlagen haben und so beweisen, dass eine Krise auch eine Chance sein kann.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4582609OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell