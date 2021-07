LAE 2021: Ad Alliance ist führender Print- und Crossmedia-Vermarkter mit 2,39 Millionen Entscheidern monatlich

Köln (ots) -- Ad Alliance erreicht rund 80 Prozent der Entscheider in Deutschland- Platz 1 und 2 für Spiegel und Stern in Print- Spiegel mit weitem Abstand jeweils führendes Print- und Crossmedia-Reichweiten-Medium in allen EntscheidergruppenKöln (ots) - Ad Alliance ist mit deutlichem Abstand führender Print- und Crossmedia-Vermarkter für Entscheider-Medien in Deutschland. Laut der aktuellen Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE) 2021 erreicht das Ad Alliance-Portfolio mit den Titeln DER SPIEGEL, STERN, manager magazin, CAPITAL und WELT digital pro Monat 2,39 Millionen Entscheider von insgesamt 3,04 Millionen Entscheidungsträgern in Deutschland. Dies entspricht einer Reichweite von rund 80 Prozent (78,4 Prozent).DER SPIEGEL nimmt dabei auch unter den Print-Titeln weiterhin die Spitzenposition ein und erzielt eine Reichweite von 25,7 Prozent oder 782.000 Entscheidern. Der Stern baut auf Platz 2 mit 404.000 Entscheidern und einer Reichweite von 13,3 Prozent bei den Zeitschriften seinen Vorsprung auf Focus weiter aus (Rang 3 mit 384.000 Entscheidern). Die Ad Alliance liegt in der Kategorie Print mit DER SPIEGEL und STERN unangefochten an der Spitze. Crossmedial steigert DER SPIEGEL die Reichweite auf monatlich 1,87 Millionen Entscheider und ist mit weitem Abstand führendes Entscheider-Medium, während der Stern 1,15 Millionen Entscheider erreicht. DER SPIEGEL ist damit mit weitem Abstand das jeweils führende Print- und Crossmedia-Reichweiten-Medium in allen vier LAE-Entscheidergruppen (Selbständige, Freie Berufe, Leitende Angestellte und Beamte).Das manager magazin erobert erneut die Spitzenposition im Segment der Wirtschaftsmagazine in der Kategorie Print und liegt mit einer Reichweite von 8,8 Prozent bzw. 269.000 Entscheidern vor der WirtschaftsWoche (254.000 Entscheider). Crossmedial erreicht das manager magazin sogar 562.000 Entscheider. Capital erzielt eine Reichweite von 5,3 Prozent und erreicht 162.000 Entscheider - crossmedial sind es 365.000 Entscheider.Frank Vogel, Chief Sales & Marketing Officer, Ad Alliance: "Mit dem Portfolio der Ad Alliance erreichen Werbekunden rund 80 Prozent aller Entscheider in Deutschland. Unsere einzigartige Kombination von Inhalten, über die ganz Deutschland spricht, mit herausragenden Reichweitenzahlen, schafft beste brandsafe Umfelder für die Kommunikation bei Entscheidungsträgern."Die Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE) ist die wichtigste und qualitativ hochwertigste Untersuchung über Entscheider in Deutschland. Die sehr spezielle Grundgesamtheit stellt Jahr für Jahr hohe Ansprüche an die Stichprobengestaltung. Mit über rund 8.000 befragten Entscheidern ist die LAE die einzige Studie, die die exklusive Entscheider-Zielgruppe so valide und mit hoher Genauigkeit abbildet und damit vor allem für die Business-to-Business Kommunikationsplanung unabdingbar ist.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Thomas Bodemer, Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandThomas.Bodemer@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74314Kerstin Jaumann, Kommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandKerstin.jaumann@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74206Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell