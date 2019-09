L4MS verkündet einen neuen offenen Aufruf zur Finanzierung werksinterner logistischer Automatisierungsexperimiente mit bis zu 250 000 Euro.

- Die besten Bewerber werden an Systemintegratoren und Herstellermobiler Roboter vermittelt und erhalten Zugang zu einer Finanzhilfevon bis zu 250 000 Euro pro Experiment. Die Einreichfrist für denoffenen Aufruf läuft bis zum 30. November.Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der zweite offene Aufruf fürAnwendungsexperimente von L4MS zielt darauf ab, den kosteneffizientenund raschen Einsatz mobiler Roboter in kleinen und mittlerenProduktionsunternehmen sowie Mid-Caps durch Virtualisierung zuprüfen. Die Anwendungsexperimente werden unter Einsatz derOPIL-Integrationsplattform (Open Platform for Innovations inLogistics) und eines 3D-Simulators durchgeführt, für die von L4MSfreie Lizenzen und umfassende Anleitung bereitgestellt werden, undvon der Initiative zur Digitalisierung der Fertigungsindustrie derEU-Kommission (I4MS) unterstützt.L4MS stellt eine komplette Virtualisierung derLogistikautomatisierung mit OPIL in Verbindung mit einem 3D-Simulatorzur Verfügung, um einen kosteneffizienten Einsatz von außergewöhnlichkleinen und flexiblen Logistiklösungen zu ermöglichen, die keineInfrastrukturänderungen, Produktionsstillstände und internenFachleute erfordern. Das Ziel von L4MS besteht darin, dieEinrichtungskosten und -zeiten von mobilen Robotern für KMU imFertigungsbereich zu reduzieren. Die Experimente sollen klären, obdie Plattform tatsächlich zu einer Aufwandreduzierung fürInstallation, Implementierung und Konfiguration um den Faktor 10beiträgt.Die Vorschläge sollten die Probleme von KMU im Produktionsbereichbei der Automatisierung der Logistikprozesse und Materialflüsse inden Fabriken ins Auge fassen und geeignete Lösungen entwickeln,einschließlich hybrider (Mensch-Roboter) und interaktiverLogistiksysteme, hoch konfigurierbarer (Multi-Vendor) Logistiksystemeund vollständig autonomer Logistiksysteme. Die Partner von L4MSmöchten die ehrgeizigsten Projekte auswählen, die das höchstePotenzial als globale Unternehmen aufweisen.Was ist OPIL?OPIL soll die Entwicklung von Mehrwertdiensten für denLogistiksektor in mittelständischen Kontexten der Industrie 4.0, wieKMU im Produktionsbereich, ermöglichen. Dazu stellt sie eine leichteinsetzbare Suite von Anwendungen für die rasche Entwicklungvollständiger Logistiklösungen bereit, einschließlich Komponenten zurAufgabenzeitplanung, Bahnplanung, automatischenWerkslayout-Erstellung und Navigation. Darüber hinaus bietet OPILAnschlussmöglichkeiten für Geräte zur optimalen Materialhandhabung inder Werkshalle, einschließlich: FTS, Gabelstapler, Bedienpersonalund Sensoren sowie der IT-Infrastruktur des Werks, wie verschiedenerLagerverwaltungs- und ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning).Weitere Informationen über I4MSI4MS (bzw. ICT Innovation for Manufacturing SMEs) ist eineeuropäische Initiative zur Unterstützung von KMU und Mid-Caps beimumfassenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien(IKT) in ihrem Geschäftsbetrieb. Das Projekt erhielt unter demBeihilfeabkommen Nr. 768631 des Forschungs- und InnovationsprogrammsHorizon 2020 Finanzhilfe von der Europäischen Union.Für ausführlichere Informationen besuchen Sie bittehttps://l4ms-open-call.fundingbox.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/966242/MWC_L4MS__Open_Call.jpgPressekontakt:Juan Antonio Pavón LosadaE-Mail: japavon@mobileworldcapital.comTelefon: +34-673-007-282Original-Content von: Mobile World Capital Barcelona, übermittelt durch news aktuell