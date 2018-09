L1 Treasury und Airborne Capital investieren 250 Mio. US-Dollar zum Start von AltitudeOne Aviation

Dublin, Irland (ots/PRNewswire) -- AltitudeOne Aviation Ltd ("AltitudeOne Aviation") ist eine vonLetterOne Treasury Services SA ("L1 Treasury") und Airborne CapitalLimited ("Airborne Capital") gegründete Unternehmung- AltitudeOne Aviation wird in ein diversifiziertes Portfolio vonderzeit produzierten Standardrumpf- und Großraumflugzeugeninvestieren, die an Fluggesellschaften auf der ganzen Weltvermietet werden- L1 Treasury kümmert sich um das Liquiditäts- undFinanzanlagenmanagement der LetterOne Group ("LetterOne"), eineminternationalen Investmentgeschäft mit einem Nettovermögen von über25 Mrd. US-Dollar- Airborne Capital ist ein auf Flugzeugleasing undVermögensverwaltung spezialisiertes Unternehmen mit Büros in Dublinund London- Airborne Capital verfügt über ein sehr erfahrenes Managementteammit insgesamt über 100 Jahren Erfahrung in der LuftfahrtL1 Treasury and Airborne Capital gaben heute den Start vonAltitudeOne Aviation bekannt, das ein Portfolio von geleasten sich inder Produktion befindlichen Standardrumpf- und Großraumflugzeugenerwerben will. L1 Treasury and Airborne Capital haben AltitudeOneAviation ein Eigenkapital von rund 250 Mio. US-Dollar zugesprochen,das durch Bankfinanzierungen ergänzt wird. Airborne Capital wird alsVermögensverwalter und Leasing-Dienstbetreiber für AltitudeOneAviation fungieren.L1 Treasury übernimmt das Liquiditäts- und Finanzanlagenmanagementvon LetterOne, einem internationalen Investmentgeschäft mit einemNettovermögen von über 25 Mrd. US-Dollar. L1 Treasury kombiniert einPortfolio von liquiden festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagen anden Finanzmärkten, sowohl direkt als auch über Hedgefonds, sowielangfristige renditeträchtige Anlagen in Immobilien und andereSachwerte und Finanzanlagen sowie Direktkredite.Airborne Capital wurde im November 2017 mit einem starken,branchenerfahrenen Führungsteam gegründet, das von der FEXCO-Gruppe,Irlands größtem privaten Finanzdienstleistungsunternehmen und NatixisInvestment Managers unterstützt wird. Das Unternehmen hat aggressivePläne, das Geschäft zu erweitern, um innerhalb der ersten 5 Jahrenach Gründung ein Flugzeug-Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollarzu verwalten.Für die zivile Luftfahrtindustrie wird aufgrund der steigendenPassagiernachfrage (4,7 % pro Jahr bis 2036*) eine Verdoppelung derFlottengröße in den nächsten 20 Jahren prognostiziert. DiesesWachstum wird erhebliche Mittel aus traditionellen undnichttraditionellen Quellen erfordern, und AltitudeOne Aviation wirdeinen Teil dieser Finanzierungslösung bilden.Nitin Bhandari, Leiter Direktinvestitionen bei L1 Treasurykommentierte:"Wir sind begeistert im Rahmen dieser wichtigen Investition mitdem Team von Airborne Capital zusammenzuarbeiten und freuen unsdarauf, eine zunehmend wichtigere Rolle auf denLuftfahrtfinanzierungsmärkten zu spielen. Mit der finanziellenUnterstützung und dem Fachwissen, das wir in Kombination mit derBranchenexpertise des Teams von Airborne Capital bereitstellen,glauben wir, dass dieses Geschäft schnell wachsen kann, um einebedeutende Rolle in den angestrebten Marktsegmenten zu übernehmen."Ramki Sundaram, CEO von Airborne Capital kommentierte:"Wir freuen uns sehr, dieses Projekt gemeinsam mit L1 Treasury zustarten. Das Team von Airborne Capital verfügt über umfangreicheErfahrung in der Einrichtung und Verwaltung innovativer Investment-und Fondsplattformen für Investoren. Diese jüngste Unternehmung passtperfekt zu unserer Strategie, eine Brücke zwischen Kapitalquellen undUnternehmen zu schlagen, die Finanzierungen im Bereich Luftfahrtbenötigen."Pressekontakt:Airborne Capital: Doug Keatinge+353-86-037-4163dkeatinge@murrayconsultants.ieLetterOne: Stuart Bruseth+44(0)-7739-630539Sbruseth@letterone.comOriginal-Content von: Airborne Capital and LetterOne, übermittelt durch news aktuell