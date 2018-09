Kyowa Kirin gibt positive Stellungnahme des CHMP zu Mogamulizumab zur Behandlung von Mycosis fungoides und Sézary-Syndrom bekannt

Tokio (ots/PRNewswire) -Mogamulizumab wäre nach Zulassung der erste biologische Wirkstoffgegen CCR4 für Patienten in Europa.Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., (Kyowa Kirin), hat heutebekanntgegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP), derWissenschaftsrat der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), einepositive Stellungnahme erteilt hat und die Marktzulassung vonMogamulizumab empfiehlt, ein humanisierter monoklonaler Antikörper(mAb) gegen CC-Chemokinrezeptor 4 (CCR4) zur Behandlung von Mycosisfungoides (MF) bzw. Sézary-Syndrom (SS) in erwachsenen Patienten, diesich mindestens einer vorherigen systemischen Therapie unterzogenhaben.MF und SS sind die beiden häufigsten Arten des kutanenT-Zell-Lymphoms (CTCL), eine seltene Form des Non-Hodgkin-Lymphoms.Die Stellungnahme des CHMP wird jetzt an die EuropäischeKommission (EK) verwiesen, die die endgültige Entscheidung über dieMarktzulassung trifft. Die Entscheidung wird für Ende 2018 erwartetund erstreckt sich auf alle 28 Mitgliedsstaaten der EuropäischenUnion, Norwegen, Island und Liechtenstein."Wir bei Kyowa Kirin sind der Gesundheit und dem Wohlbefinden derPatienten in Europa verpflichtet, die an Mycosis fungoides oderSézary-Syndrom leiden", sagte Mitsuo Satoh, Ph.D., Executive Officer,Vice President Head of R&D Division von Kyowa Hakko Kirin. "Ich binglücklich über die Stellungnahme des CHMP, die uns der Marktzulassungvon Mogamulizumab in Europa einen Schritt näher bringt. Damitfestigen wir auch unsere Position als weltweit tätiges,hochspezialisiertes Pharmaunternehmen.""Mycosis fungoides und Sézary-Syndrom (SS) können entstellend,lähmend und sogar lebensbedrohlich sein, und für diese seltenen Artendes Lymphoms gibt es bis heute in Europa nur wenigeBehandlungsmöglichkeiten", sagte Jeffrey S. Humphrey, MD, Presidentvon Kyowa Kirin Pharmaceutical Development, Inc. "MAVORIC, diePhase-3-Zulassungsstudie zu Mogamulizumab, ist die bislang größteStudie zur systemischen Therapie bei MF und SS. Bei der Studie zeigteMogamulizumab ein längeres progressionsfreies Überleben im Vergleichzu Vorinostat in Patienten mit MF oder SS. Wir werden weiter mit derwissenschaftlichen Gemeinde zusammenarbeiten, um diese komplexenErkrankungen besser zu verstehen. Wir freuen uns auf die Kooperationmit den Gesundheitsbehörden, um diese wichtige neue Therapieoption inEuropa auf den Markt zu bringen."Wenn Mogamulizumab die Zulassung erhält, wird Kyowa KirinInternational PLC, ein Unternehmen der Kyowa Hakko Kirin Gruppe, fürdie Vermarktung in Europa verantwortlich sein.Die Unternehmen der Kyowa Hakko Kirin Gruppe wollen zur Gesundheitund zum Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt beitragen,indem sie durch Fortschritte in Biowissenschaften und Technologienneue Werte schaffen.Regulatorischer Status von Mogamulizumab in der EUDer Wissenschaftsrat der EMA (CHMP) hat eine positiveStellungnahme erteilt und die Marktzulassung von Mogamulizumab zurBehandlung von Mycosis fungoides (MF) bzw. Sézary-Syndrom (SS) inerwachsenen Patienten empfohlen, die sich mindestens einer vorherigensystemischen Therapie unterzogen haben. Die Stellungnahme des CHMPwird jetzt an die Europäische Kommission (EK) verwiesen, derenendgültige Entscheidung für Ende 2018 erwartet wird. Die EK hält sichin der Regel an die Empfehlung des CHMP, ist dazu aber nichtverpflichtet.Informationen zu Kyowa KirinKyowa Hakko Kirin Co., Ltd., ist ein forschungsbasiertesLife-Science-Unternehmen mit besonderen Stärken in derBiotechnologie. In den therapeutischen Kernbereichen Onkologie,Nephrologie und Immunologie/Allergie nutzt Kyowa Hakko Kirinmodernste Biotechnologien, die sich vor allem aufAntikörpertechnologien stützen, um kontinuierlich innovative neueMedikamente zu entdecken und zu entwickeln und diese Medikamenteweltweit zu vermarkten. Auf diese Weise arbeitet das Unternehmen ander Verwirklichung seiner Vision, ein in Japan ansässiges, weltweittätiges, hochspezialisiertes Pharmaunternehmen zu werden, das zurGesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Weltbeiträgt.Kyowa Kirin International PLC ist eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Kyowa Hakko Kirin und ein schnell wachsendespharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung undVermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten für dieBehandlung von bisher ungedecktem therapeutischem Bedarf in Europaund den Vereinigten Staaten beschäftigt. Kyowa Kirin Internationalhat seinen Hauptgeschäftssitz in Schottland.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter:http://www.kyowa-kirin.comInformationen zu MogamulizumabMogamulizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper (mAb)gegen CC-Chemokinrezeptor 4 (CCR4), der häufig auf leukämischenZellen bestimmter hämatologischer Malignome, einschließlich CTCL(kutanes T-Zell-Lymphom), exprimiert wird. Mogamulizumab wurde mitder proprietären POTELLIGENT®-Plattform von Kyowa Hakko Kirinhergestellt, die mit verbesserter antikörperabhängiger zellulärerZytotoxizität (ADCC) assoziiert ist.Informationen zu Mycosis fungoides (MF) und Sézary-Syndrom (SS)MF und SS sind die beiden häufigsten Arten des CTCL, eine selteneForm des Non-Hodgkin-Lymphoms, die sich durch die CCR4-bedingteLokalisation von malignen T-Lymphozyten auf der Haut auszeichnet. 