Kymeta erreicht einen bedeutenden Meilenstein in der Bereitstellung von Terabyte-Konnektivität für das Auto der Zukunft

Kymeta testet innovative, flache, schlanke 20-cm-Terminals aufBasis von Metamaterialien für satellitenbasierte Internetverbindungenmit Unterstützung von Browser- und Videofunktionen für optimiertesFahren und autonome FahrzeugeRedmond, Washington (ots/PRNewswire) - Kymeta, das Unternehmen,das sein Versprechen über globale, mobile Anbindung einlöst, gabheute bekannt, dass sein 20-cm-Satellitenterminal mTenna® für die anVerbraucher gerichtete vernetzte Autobranche sich erfolgreich mit derSatellitenkonstellation Intelsat S.A. verbunden hat. Diesererfolgreiche Test setzt den Fortschritt von Kymeta für sichere,mobile Internetverbindungen mit hohem Datendurchsatz für dieAutomobilbranche fort und verfolgt die auf der North AmericanInternational Auto Show in 2016 angekündigte Partnerschaft mit derToyota Motor Corporation."Dieser neue Test zeigt die Vorteile einer Satellitenanbindung mithohem Datendurchsatz für Autos", sagte Dr. Nathan Kundtz,Geschäftsführer von Kymeta. "Nur unsere innovative Technologie kannnahtlos in das Dach eines Fahrzeuges integriert werden und dieKapazität bieten, die mit Satelliten mit hohem Datendurchsatzweltweit möglich ist, und gleichzeitig neu aufkommende und autonomeFahrfunktionen unterstützen.""Wir freuen uns, dass Kymeta seit Bekanntgabe der Partnerschaftletztes Jahr weiterhin Fortschritte macht. Dieser Test ist einweiterer positiver Meilenstein und ein wichtiger Schritt zurzukünftigen Realität eines sicheren Kommunikationssystems mit hoherBandbreite und einem globalen Abdeckungsbereich für vernetzte Autos",sagte ein Sprecher der Toyota Motor Corporation.Der Test zeigte, dass die mTenna-Technologie von Kymeta fürVerbraucherfahrzeuge sich erfolgreich mit dempicNG-Satellitennetzwerk von Intelsat verbinden konnte und dabeiDaten mit einem einzigen Terminal übertragen und empfangen, auf dasInternet zugreifen und YouTube-Videos wiedergeben sowie einenSkype(TM)-Anruf führen kann - und das alles gleich bei dem erstenVersuch. Aktuell können High Throughput Satellites (HTS) nur mitgroßen, traditionellen Satellitenschüsseln mit beweglichen Teilenverwendet werden. Mit der Satellitenlösung von Kymeta sind keineSatellitenschüsseln mit kardanischer Aufhängung mehr erforderlich.Diese Lösung bietet Autos Kapazität im Terabyte-Bereich undermöglicht so eine Breitbandverbindung in Bereichen ohneterrestrische Reichweite.Der Test ist der erste Schritt zur Herstellung eines vernetztenAutos mit sichersten Verbindungen in globalem Maßstab. Diesererfolgreiche Test wurde von Intelsat durchgeführt, dem weltweitführenden Anbieter von Satellitendiensten. Intelsat hat einenPartnerschaftsvertrag mit Kymeta, um eine Satellitenanbindung für dieAutobranche zu ermöglichen.Informationen zur Kymeta CorporationKymeta bietet Internetanbindung, wie sie sein sollte: sicher,verfügbar, universal und global. Kymeta räumt Hindernisse aus demWeg, indem es auf innovative Weise die Nutzung derSatellitennetzkapazität für den Zugang zu Kommunikationstechnologiemit hoher Bandbreite für unterwegs optimiert. Das erste Produkt desUnternehmens, eine Antenne mit Metamaterial-basierter elektronischerAntennenstrahlausrichtung und Softwareunterstützung für dieSatellitenkommunikation, sorgt für eine bessere Vernetzung von u. a.Booten, Flugzeugen und Fahrzeugen.Kymeta erhielt 2017 eine Auszeichnung als 2017 Fast CompanyWorld's Most Innovative Companies in Space und den 2017 Puget SoundBusiness Journal Innovation Award for Technology. Das Unternehmenwurde mit dem 2016 Seattle Business Silver Tech Impact Award forEmerging Technology, dem 2016 AHEAD Innovators Award und kurz davormit dem Frost & Sullivan 2016 New Product Innovation Awardausgezeichnet. Es wurde zudem an zwei aufeinanderfolgenden Jahren zumCNBC Disruptor, durch Strategic News Network zum FiReStarter sowiezum MIT Technology Review Disruptive Company in einer Gruppe von 50führenden Unternehmen gewählt. Kymeta pflegt wichtige Partnerschaftenmit führenden Unternehmen der Industrie einschließlich Toyota,Intelsat, Panasonic, Inmarsat, Airbus Defence & Space, Sharp,Intellian, O3b sowie weitere. Kymeta vernetzt alles, was sich bewegt.Überall. Das Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington istinternational tätig. Weitere Informationen finden Sie unterwww.kymetacorp.com.Unternehmensanfragen an Kymeta:Lisa DreherMarketingleiterinKymeta Corporation+1 425 658 8724ldreher@kymetacorp.comPressekontakt:an Kymeta:Aaron GrabeinWE Communications+1 512 527 7022agrabein@we-worldwide.comOriginal-Content von: Kymeta Corporation, übermittelt durch news aktuell